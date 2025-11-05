Sabalenka impazzisce contro il coach che esce dallo stadio: “Ho esagerato, non so dove sia”

Aryna Sabalenka questa volta ha esagerato. La tennista numero uno al mondo, in occasione dell'ultimo match delle WTA Finals contro Jessica Pegula, si è lasciata andare a uno sfogo molto forte nei confronti del suo coach Anton Dubrov. Scene plateali che hanno spinto il coach ad allontanarsi dall'impianto e a far perdere momentaneamente le sue tracce. La tennista si è scusata pubblicamente durante una delle interviste a caldo in campo.

Sabalenka, sfogo brutale contro il coach alle Finals

Gesti evidenti e qualche parola molto forte in direzione del suo angolo. La tensione ha giocato un pessimo scherzo a Sabalenka prima che riuscisse a portare a casa il match. La tennista si è sfogata con Dubrov, che ha abbandonato la sua postazione rientrando nella pancia dell'impianto di Riyadh.

Dubrov va via dallo stadio

L'argomento è stato tirato in ballo a Tennis Channel dalla padrona di casa ed ex tennista Coco Vandeweghe che ha chiesto lumi su quanto accaduto a Sabalenka: "Forse sono stata troppo dura con lui in quel momento. Spero che sia ancora qui allo stadio; la verità è che non so dove sia. La realtà è che stavo attraversando un periodo difficile, momenti di intensa frustrazione che dovevo sfogare in qualche modo, e beh, diciamo solo che ho esagerato".

Aryna non è rimasta sorpresa che il suo coach abbia abbandonato lo stadio, una naturale conseguenza di quanto accaduto. Alla fine ecco il mea culpa pubblico: "È giusto che lui abbia lasciato lo stadio. In quel momento, è meglio lasciarmi sola con i miei problemi. Spero solo che non sia troppo deluso da me. Mi dispiace, ero molto stressata e ho sfogato tutta quella rabbia su di lui , ma allo stesso tempo mi ha aiutato a esplorare il mio tennis migliore". Tutto come prima? Sicuramente non è la prima volta che assistiamo agli sfoghi della giocatrice bielorussa.