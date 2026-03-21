Sabalenka riceve una strana proposta a Miami: “Cancellare il mio match per Alcaraz? Mi hanno scioccata”

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Aryna Sabalenka è rimasta molto sorpresa prima del suo match a Miami quando le è arrivata una proposta da parte degli organizzatori. Il direttore del torneo, l'ex tennista James Blake, e i suoi collaboratori hanno quasi cancellato la partita della numero uno al mondo nell'ambito della riprogrammazione legata al maltempo. In particolare la decisione è figlia della necessità di fare spazio al match del tabellone maschile tra Alcaraz e Fonseca.

Sabalenka stupita dalla decisione legata ad Alcaraz e Fonseca

Come si è conclusa la querelle? Sabalenka ha acconsentito a spostare il suo incontro contro la padrona di casa Ann Li sul campo Butch Buchholz. Dopo la partita non le ha mandate a dire prendendosela con chi aveva optato per un possibile cambio di programma per dare più visibilità al big match del maschile: "In realtà sono rimasta scioccata quando stavano considerando di cancellare il mio match o comunque mi stavano proponendo diverse opzioni di stadio. E io pensavo: qual era il problema nel far iniziare più tardi Alcaraz e Fonseca? Perché ieri la sessione serale è iniziata alle 9 e poi stava giocando Mirra. Quindi sì, l’idea anche solo di cancellare la mia partita mi ha davvero sorpresa".

La numero uno del mondo ha deciso di giocare su un altro campo a Miami

Nonostante la pressione Aryna Sabalenka è andata avanti per la sua strada, acconsentendo solo allo spostamento del campo. Impossibile per lei pensare di non scendere in campo: "Alla fine ho deciso di giocare oggi così, se vinco, ho un giorno libero e ho tempo per prepararmi, recuperare energie e tutto il resto. Però sì, onestamente sono rimasta scioccata. Sono comunque contenta che mi abbiano dato delle opzioni, così ho potuto scegliere cosa fosse meglio per me. Non mi era mai capitato di gestire una situazione del genere, quindi è stata una prima esperienza. Non ricordo nulla di simile in passato".

Meglio per lei guardare il bicchiere mezzo pieno, soprattutto alla luce di come sono andate poi le cose in campo: "Io pensavo semplicemente che non fosse un grosso problema per me giocare e poi far iniziare la sessione serale un po’ più tardi. Però immagino che, a livello di biglietti e organizzazione, fosse meglio così per il torneo. È una situazione complicata, perché giocava Alcaraz. Quindi è come avere due numeri uno e dover decidere cosa fare. Comunque sono felice che mi abbiano dato delle alternative. Sai cosa mi è piaciuto di più? Che è stata una specie di sorpresa per il pubblico. Non se lo aspettavano. Probabilmente le persone con i pass giornalieri, credo funzioni così, non si aspettavano di vedermi lì".