video suggerito

Rybakina e l’allenatore Vukov, la storia della “relazione tossica” che indigna il mondo del tennis Stefano Vukov, l’allenatore di Elena Rybakina, è stato sospeso per un anno dalla WTA per avere molestato e maltrattato la tennista kazaka, finita in una relazione tossica. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Di Elena Rybakina si parla tanto, purtroppo per vicende extra tennistiche. Di rumors ce ne sono stati parecchi tra l'estate e l'autunno scorso. Poi prima degli Australian Open è venuta fuori la notizia dell'indagine della WTA su Vukov, l'allenatore della kazaka. Vukov è stato sospeso per un anno per maltrattamenti e molestie a Rybakina. Una relazione tossica, che ha portato la giocatrice ad ammalarsi. Media americani hanno reso noti alcuni particolari di questa brutta vicenda, mentre Rybakina si è detta di essere molto delusa.

La WTA ha condannato e sospeso Vukov

La WTA ha inflitto un anno di sospensione a Stefano Vukov, l'allenatore croato di Elena Rybakina. La WTA vieta a Vukov di allenare la kazaka, non potrà seguirla né nei tornei né negli allenamenti. Il New York Times ha scritto che il coach l'avrebbe molestata verbalmente, offesa a più ripresa, l'avrebbe chiamata ‘stupida' e l'avrebbe sottoposta ad abusi psicologici pesanti portandola ad ammalarsi.

Abusi psicologici di Vukov a Rybakina

Vukov non ha rilasciato commenti, ma deve rispettare lo sanzione nei tornei non potrà seguirla ufficialmente, al suo posto ci sarà Davide Sanguinetti (coach nonché ex tennista italiano). Lui è accusato di continui abusi psicologici, con pressioni infinite e anche parole forti e soprattutto offensive: "Sei una ragazza stupida, senza di me saresti in Russia a raccogliere patate". Questa è una delle frasi agli atti. E agli atti, riportati da ‘The Athletic', si parla per Vulov e Rybakina di "relazione tossica".

Vukov inoltre si era presentato a New York per gli US Open nonostante fosse stato licenziato dalla tennista e l'ha molestata con una serie di messaggi di testo, che secondo l'accusa erano stati inviati con l'obiettivo di ricattarla emotivamente. Durante le indagini è venuto fuori un altro particolare, che ha portato a parlare di una relazione sentimentale tra i due, visto che hanno alloggiato nella stessa stanza a Melbourne, durante gli Australian Open.

Rybakina delusa per la situazione e per il processo

Questa relazione tossica ha fatto il giro del mondo. Il coach è fuori. Rybakina ha parlato laconicamente dell'accaduto da Doha, dove ha giocato un torneo importante: "Posso solo dire che sono delusa dalla situazione e dal modo in cui si è svolto l'intero processo. Non ho intenzione di fare ulteriori commenti al riguardo".