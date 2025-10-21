Tennis
video suggerito
video suggerito

Rublev ritrova i suoi demoni a Vienna: perde la testa e poi anche il match, quinto ko di fila

Rublev distrugge la racchetta a Vienna e perde ancora: quinta sconfitta consecutiva per il russo, sempre più in crisi di nervi e di risultati.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Marco Beltrami
3 CONDIVISIONI
Immagine

Rublev sembra vivere nuovamente un momento difficile, e non solo in termini di risultati. Il tennista russo è uscito di scena subito anche a Vienna, dove ha incassato una sconfitta in tre set contro il britannico Norrie. Cade ancora Andrey, che in Austria cercava risposte importanti dopo un periodo con poche soddisfazioni. E invece niente da fare, con il riproporsi anche di brutti gesti: in avvio di match, infatti, Rublev ha letteralmente distrutto la racchetta.

Il quindicesimo giocatore del ranking è tornato a pagare dazio al nervosismo e alla frustrazione dopo soli cinque game di partita. Sul punteggio di 3-1 in favore del suo avversario, palla break sul servizio di Rublev, il russo si è arreso a un lungolinea di Norrie, aiutato anche dalla fortuna. Mentre il giocatore inglese si scusava, ecco che Rublev non ci ha visto più: racchetta più volte sbattuta con violenza sul cemento di Vienna, fino alla distruzione. Il rumore dell’impatto la dice lunga sulla forza dei colpi, con l’attrezzo che si è disintegrato.

Molto arrabbiato Rublev, che dopo aver perso malamente il primo parziale 6-2 è riuscito a risollevarsi, portando a casa il secondo set 7-5. Niente da fare nel terzo e decisivo parziale, con un nuovo 6-2 per Norrie che ha chiuso il discorso. Ecco servita la quinta sconfitta consecutiva per Andrey, che non vince una partita dal lontano 30 agosto. Da lì in poi sono arrivate solo sconfitte per Rublev, che sembra aver perso la rotta, mostrando grande confusione in campo.

Leggi anche
Flick perde la testa: è già espulso, fa un gestaccio al gol vittoria del Barcellona

Fa male soprattutto vedere questo ennesimo sfogo, dopo un periodo in cui sembrava aver ritrovato quantomeno la serenità mentale. Aveva più volte parlato dei suoi problemi di tipo “mentale”, che incidevano inevitabilmente anche sui suoi comportamenti in campo. Ora il povero Rublev sembra essere rientrato nel tunnel. Magari una vittoria potrà restituirgli fiducia.

Notizie
Tennis
3 CONDIVISIONI
Immagine
Champions
L'Inter continua a vincere anche in Champions: poker all'Union e ancora zero gol subiti
Napoli strapazzato dal PSV in Champions: finisce 6-2, notte da incubo per Conte
Pio Esposito si commuove abbracciando Bonny dopo aver segnato il suo 1° gol in Champions
Perché il gol di Dumfries è regolare nonostante ci sia il tocco di mano di Bisseck
Il gesto scellerato di Lucca che lascia in 10 il Napoli nell'inferno di Eindhoven: "Ma sei matto"
Tudor feroce, difende la Juve: "Calendario da pazzi, con un altro sorteggio saremo primi"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views