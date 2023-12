Rublev ha ritrovato il sorriso, Medvedev ne fa le spese: “Sono io il vero padre di sua figlia” Andrey Rublev protagonista di una battuta sul compagno di doppio e amico Medvedev alla World Tennis League. Siparietto esilarante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Nemmeno il tempo di archiviare la stagione 2023 e nel mondo del tennis c'è chi è già tornato a giocare. Sono diversi i tennisti che sono scesi in campo nel torneo amichevole World Tennis League. Tra questi anche i due russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev, che fanno parte della squadra delle Eagles con Mirra Andreeva, Sofia Kenin. L'occasione del confronto con la coppia Tsitsipas-Dimitrov, rappresentanti dei Kites, ha offerto ai due amici di scherzare a fine partita regalando un siparietto esilarante.

Atmosfera molto diversa rispetto a quella di poche settimane fa alle Nitto ATP Finals di Torino, quando Medvedev s’impose con Rublev in due set. Il povero Andrey in quella occasione si lasciò andare ad uno sfogo con tanto di lacrime, confermando il suo periodo difficile dal punto di vista nervoso. In realtà anche all'Ultimate Tennis Showdown Rublev non si è controllato nei confronti dell'arbitro, dopo una situazione controversa. Molto più rilassato invece alla WTL, con tanto di battuta finale sui rapporti con il suo gemello Medvedev.

Nella classica intervista post-partita, l'addetto ai lavori ha chiesto a Rublev del suo legame con Medvedev, reso ancora più forte dalla scelta di Daniil di fare dell'amico e collega il padrino di sua figlia. A quel punto Andrey sorridente ha risposto in maniera assolutamente sorprendente: "Io sono il suo vero padre, Medvedev è il suo padrino". Lasciandosi andare ad una risata fragorosa sotto lo sguardo di Meddy in panchina, e di sua moglie assai divertita in tribuna. I due che sono legatissimi si sono poi ritrovati in panchina.

E qui Rublev ha messo un braccio intorno al collo del compagno di doppio, scherzandoci su. Tutto in linea con l'atmosfera dell'evento, con il feeling tra i due tornato totale dopo il post-Atp Finals di ben altra natura per lo sconfitto apparso addirittura provato per la sconfitta e per l'andamento deludente del torneo.