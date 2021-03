Roger Federer è stato eliminato nel torneo di Doha. Lo svizzero è stato sconfitto nei quarti di finale in tre set Basilashvili con il punteggio di 3-6 6-1 7-5. Il georgiano ora affronterà Taylor Fritz, l'americano sempre in tre set ha avuto la meglio su Shapovalov. In semifinale pure il russo Rublev.

Federer vince il primo set

Dopo aver sconfitto mercoledì negli ottavi di finale Daniel Evans, Federer è sceso in campo nei quarti di finale del torneo di Doha contro Basilashvili, giocatore georgiano con un passato da top 20 ma che dopo il lockdown aveva vinto appena quattro partite. In avvio Roger è brillante. Il braccio è quello dei bei tempi, soprattutto quando il momento è decisivo, cancella un paio di palle break al georgiano e strappa il servizio all'avversario quando deve. 6-3 veloce. Si mette avanti lo svizzero, ma come con Evans nella seconda partita deve subito rincorrere. Basilashvili ottiene il break, tiene il servizio recuperando da 0-40 e chiude addirittura 6-1.

Basilashvili in semifinale sfiderà Fritz

Il terzo set scorre liscio, i primi sei game durano pochissimo, nel settimo con una magia annulla una palla break, poi ne cancella altre due e con forza si rimette avanti, nel decimo gioco Basilashvili sembra in controllo, ma Federer vince tre punti di fila e si procura un matchpoint, l'avversario glielo annulla e nel game successivo ottiene il break, a 15. Poi in scioltezza Basilashvili chiude i conti e si qualifica per le semifinali del torneo di Doha. Chiaramente sarà deluso Federer, ma comunque può essere moderatamente soddisfatto. Non giocava da più di un anno, è vicino ai 40 anni ed ha disputato due partite con avversari tignosi. La prossima settimana sarà in campo a Dubai, dove proverà a vincere più partite. Ma l'importante adesso è ritrovare la condizione.