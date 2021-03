Dopo tredici mesi Roger Federer è tornato a giocare nel circuito ATP ed è rientrato alla grande. Perché lo svizzero nel secondo turno del torneo di Doha ha sconfitto in tre set il britannico Daniel Evans, nei quarti di finale Federer affronterà Basilashvili, tennista georgiano che ha regolato Jaziri.

Il grande ritorno di Federer a Doha

C'era grandissima attesa per il ritorno in campo di Federer, che non giocava dal 30 gennaio 2020. Un infortunio al ginocchio e una doppia operazione lo hanno messo al lungo ai box. A Doha, dove ha vinto tre volte il torneo, ha affrontato nel match di secondo turno Daniel Evans, un giocatore britannico non dal grande nome, che però è duro da affrontare, a trent'anni suonati sta vivendo una seconda giovinezza (ha vinto anche un torneo poche settimane fa). Il primo set è tirato. L'attenzione è tutta sulle condizioni di Roger che alterna dei colpi magnifici a qualche errore banale, ma ci sta. Il tie-break decide il primo set, Federer lo vince 9 punti a 7.

Federer batte Evans in tre set

Evans è pimpante, fa il break, porta a casa in scioltezza il secondo set (6-3). Nel terzo si decide la partita. Il punto di domanda grosso è sulle condizioni di Federer che supera in scioltezza le due ore e venti di gioco. Continua a lasciare qualcosa quasi in ogni game a Evans, che ha fatto un'eccellente partita, ma ha mostrato il solito tocco sotto rete e ha regalato colpi fenomenali agli appassionati che aspettavano di rivederlo in campo da tempo. Il quasi 40enne ex numero 1 manca un matchpoint sul 5-4 al terzo, Evans è bravissimo e soprattutto coraggioso perché con un serve and volley impeccabile cancella l'opportunità. Nel turno seguente l'inglese ha un paio d'incertezze, Federer ne approfitta e con uno splendido rovescio chiude l'incontro. Bentornato.