Rafa Nadal, la bellissima lezione a Carlos Alcaraz dopo Miami: “Il successo è un’altra cosa”

L’ex campione di tennis è intervenuto in difesa del numero 1 al mondo, crollato emotivamente dopo le sconfitte di Indian Wells e Miami. “Tutti hanno il diritto di sentirsi stanchi o frustrati. Sono convinto che Carlos, rivedendosi, stia pensando che sarebbe stato meglio non avere quella reazione”.

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Il messaggio di Rafa Nadal a Carlos Alcaraz arriva nel momento più difficile del numero uno al mondo, incappato in un doppio smacco (fuori a sorpresa nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami) e crollato emotivamente in campo contro Korda. L'ex campione spagnolo di tennis approfitta della platea del Politecnico di Madrid (dove ha ricevuto la laurea honoris causa) per dare un consiglio e una lezione magistrale al murciano, oltre a difenderlo dalle critiche e dalla pressione. Il successo non è solo questione di vittorie e trofei in bacheca ma di come si gestisce (anche) la sconfitta. Perché non si può vincere sempre, nemmeno se sei il numero uno al mondo del tennis. "Tutti un giorno hanno il diritto di sentirsi stanchi – le parole del maiorchino – o frustrati. Sono convinto che Carlos, rivedendosi, stia pensando che sarebbe stato meglio non avere quella reazione così plateale".

Nadal difende Carlos: "È il numero 1 ma non vuol dire che deve vincere sempre"

Il ‘re della terra rossa', che di cadute (a causa degli infortuni) e rinascite ne ha fatto una carriera, è intervenuto a difesa di Alcaraz. "Non ci preoccupiamo di due sconfitte, sono insignificanti – ha aggiunto Nadal -. Quando si vince agli Australian Open, si diventa numero uno al mondo si ha forse la certezza di vincere ogni partita di quest'anno? Ovviamente no… E dovremmo preoccuparci per questo? No, ma dobbiamo tutti congratularci e ringraziare Carlos per quello che sta facendo".

Dopo un inizio di stagione eccezionale, con 16 vittorie consecutive, un titolo conquistato a Melbourne e un successo ATP a Doha, il rendimento di Alcaraz sui campi in cemento degli Stati Uniti ha fatto registrare una flessione. Non ci fosse stato quello sfogo così palese ("voglio tornare a casa, non ce la faccio più!") con ogni probabilità, i suoi scivoloni non avrebbe assunto un risalto del genere, da spingere perfino Nadal a prendere posizione. Il murciano è atteso dalla stagione sulla terra battuta, dove dovrà difendere 4.300 punti.

L'invito alla calma: "Non preoccupiamoci per due sconfitte"

"Può sembrare che ci si sia abituati al suo livello, ma io non dimentico mai quanto sia difficile raggiungere ciò che Carlos riesce a ottenere. Sta dando già tutto ciò che può", ha aggiunto Rafa. Per la serie: capita anche ai migliori di inciampare. Nadal ha poi ricordato che nemmeno chi vince detiene la vetta del ranking mondiale nel tennis può sentirsi invincibile. "Quando hai sette Slam, sei numero uno al mondo e vinci agli Australian Open… non puoi vincere tutto. Quindi non è il caso di allarmarsi per questi due stop. Dobbiamo solo ringraziare Carlos per tutto ciò che sta facendo e per le emozioni che ci sta regalando".