Quanto guadagna chi vince il torneo 1000 di Indian Wells: il montepremi Jannik Sinner è stato sconfitto in semifinale a Indian Wells. La finale la giocheranno Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Chi vincerà il torneo otterrà 1000 punti e oltre un milione di dollari. Circa mezzo milione per chi perderà in finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il torneo 1000 di Indian Wells è definito da anni il quinto Slam. Lo è per davvero. I giocatori in California disputano un torneo che negli anni è diventato pressoché perfetto. Questo è il primo torneo 1000 della stagione, il torneo principale del 2024 (fin qui) dopo gli Australian Open. Sinner puntava al bis, ma è stato sconfitto da Alcaraz che come Medvedev ora punta oltre che a 1000 punti anche a un discreto gruzzolo. Perché chi vince il torneo porta a casa circa un milione di euro. Una cifra notevole. Ma per tutti coloro che hanno disputato questo torneo l'incasso è stato importante.

Sinner a Indian Wells è arrivato fino alle semifinali, esattamente come l'anno scorso, e come nel 2023 è stato battuto da Alcaraz che come l'anno scorso in finale affronta Medvedev che ha battuto Tommy Paul. Sarà un gran remake nella finale in programma domenica 17 marzo.

Quanto possono guadagnare Alcaraz e Medvedev se vincono il 1000 di Indian Wells: il montepremi

Il montepremi complessivo di Indian Wells è di quasi 9 milioni e mezzo di dollari per il torneo maschile. Le cifre sono importanti per ogni tennista che ha partecipato al torneo. Chi conquisterà l'edizione 2024 tra Alcaraz e Medvedev, porterà a casa 1.100.000 dollari, che al cambio attuale fanno poco più di un milione di euro, oltre a 1000 preziosissimi punti. Il tennista che sarà sconfitto in finale incasserà 585.000 dollari (quasi mezzo milione di euro), e otterrà 650 punti. 400 invece i punti per i semifinalisti, oltre a 325.000 dollari.

Il prize money del 1000 di Indian Wells: premi e punti ATP

Primo turno – Prize Money: 30.050 $. Punti ATP: 10

Secondo turno – Prize Money: 42.000 $. Punti ATP: 30

Terzo turno – Prize Money 59.100 $. Punti 50

Ottavi – Prize Money: 101.000 $. Punti 100

Quarti di finale – Prize Money: 185.000 €$ Punti ATP: 200

Semifinale – Prize Money: 325.000 $. Punti ATP: 400

Finale – Prize Money: 585.000 $. Punti ATP: 650

Campione – Prize Money: 1.100.000 $. Punti ATP: 1000