Quando si gioca la finale di Indian Wells 2024, data e orario della partita di tennis Domenica 17 marzo si concluderà il torneo di Indian Wells. In serata si disputeranno prima la finale del torneo femminile e poi quella maschile, non prima delle 22.

Jannik Sinner tra un paio d'ore scenderà in campo nella semifinale del torneo ATP di Indian Wells. Il tennista italiano affronterà Carlos Alcaraz, amico e rivale. L'altra semifinale la disputeranno il russo Medvedev e l'americano Tommy Paul. Chi vincerà disputerà la finale del primo 1000 del 2024 che è in programma domenica 17 marzo, giorno in cui si terrà anche la finale del torneo femminile.

Sinner è imbattuto nel 2024, ha vinto tutte e sedici le partite disputate, ha conquistato due titoli e va a caccia del terzo. Se la vedrà con Alcaraz, che invece non vince un torneo addirittura da Wimbledon. Ma sarà ovviamente un avversario insidioso. Medvedev favorito contro Tommy Paul nell'altra sfida, anche se l'americano è comunque un giocatore di alto livello.

A che ora si gioca la finale di Indian Wells: orario e programma

Sarà una grande domenica per gli appassionati di tennis quella del 17 marzo. Perché nella serata italiana saranno in programma sia la finale femminile che quella maschile del torneo di Indian Wells. A scendere in campo saranno prima le donne con Swiatek-Gauff. L'incontro inizierà alle 20 ora italiana, subito a seguire, ma dopo comunque la premiazione toccherà agli uomini con i vincenti di Sinner-Alcaraz e Medvedev-Paul a giocarsi il titolo in California.

Dove vedere la finale di Indian Wells 2024 in diretta TV e streaming

Sia la finale del torneo femminile che quella del maschile saranno mandate in onda da Sky che le trasmetterà sul canale 203 (Sky Sport Tennis). Streaming visibile con Sky Go e NOW, per rispettivi abbonati. La finale maschile sarà commentata da Elena Pero e Paolo Bertolucci. Mentre quella femminile da Luca Boschetto e Laura Golarsa.

Il possibile avversario di Sinner nella finale di Indian Wells

Se Jannik Sinner riuscirà a qualificarsi per la finale del torneo di Indian Wells disputerà la quarta finale in un 1000, le altre le ha giocate tutte sul cemento (due a Miami e una a Toronto). Se Sinner sconfiggerà Alcaraz potrebbe trovare ancora una volta Daniil Medvedev, che ha affrontato curiosamente in ben cinque finali.