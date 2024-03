Alcaraz-Medvedev oggi in finale a Indian Wells 2024, quando si gioca e dove vederla in TV e streaming Carlos Alcaraz affronta oggi Daniil Medvedev nella finale del torneo Masters 1000 di Indian Wells. Si ripete il duello della scorsa edizione: dove vedere la partita di tennis in TV e streaming, l’orario italiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev si affrontano nella finale del torneo di Indian Wells 2024, in un rematch della sfida che ha deciso la scorsa edizione a favore dello spagnolo. Lo spagnolo arriva alla finalissima dopo aver battuto in rimonta Jannik Sinner al termine di un incontro di grandissimo livello, mentre il russo ha avuto la meglio sull'ostico Tommy Paul dopo tre set molto combattuti. La si disputerà oggi con inizio alle ore 22 e sarà trasmessa in diretta TV su Sky, non in chiaro, e in streaming su Sky Go e NOW. e non inizierà prima delle ore 22.

Carlos Alcaraz torna a giocare una finale dopo sette mesi, lo spagnolo non vince un titolo addirittura da Wimbledon. Daniil Medvedev invece disputerà l'ennesima finale importante della carriera e proverà a vincere dopo la cocente sconfitta con Sinner agli Australian Open, In palio ci saranno anche punti importanti per la classifica ATP.

Alcaraz-Medvedev oggi in finale a Indian Wells 2024, quando si gioca: orario TV

L'ultima giornata del torneo di Indian Wells è ricchissima. Perché sono in programma la finale del torneo femminile e di quello maschile. Alle ore 19 scenderanno in campo la polacca Iga Swiatek e la greca Maria Sakkari. La numero 1 è favoritissima. Non prima delle 22 invece toccherà a Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, che si ritrovano per il secondo anno di fila in finale. Non è una rarità, ma capita solo ai big.

Dove vedere Alcaraz-Medvedev oggi in diretta TV in chiaro e in streaming

La finale tra Alcaraz e Medvedev sarà trasmessa in diretta TV da Sky, che detiene i diritti televisivi del torneo e anzi di tutti e nove i tornei 1000. L'incontro non sarà visibile dunque in chiaro, ma sul canale 203 (Sky Sport Tennis). Lo streaming sarà possibile con Sky Go e NOW. Telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci.

Alcaraz contro Medvedev in finale a Indian Wells: i precedenti

Sono due dei migliori tennisti al mondo e va da sé che si sono già incontrati e lo hanno fatto solo in occasioni importanti. Il bilancio pende dalla parte di Alcaraz, che conduce 3-2. Lo spagnolo ha vinto anche l'ultimo confronto, alle Finals di Torino del 2023 – anche se Medvedev giocò con la qualificazione già in tasca. Alcaraz ha vinto anche la finale di Indian Wells 2023 e la semifinale di Wimbledon dello scorso luglio. Medvedev invece si è imposto nel 2021 a Wimbledon e soprattutto nelle semifinali degli US Open 2023.