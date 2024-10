video suggerito

Quanti soldi ha perso Vinicius non vincendo il Pallone d’Oro: il ricco bonus si è volatilizzato Vinicius in caso di vittoria del Pallone d’Oro avrebbe guadagnato anche soldi extra, con un premio in particolare da parte del Real Madrid. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Delusione enorme, amarezza e frustrazione. Vinicius, il Real Madrid e tutto il Brasile non si danno pace per la mancata vittoria del Pallone d'Oro. La vittoria di Rodri, è stata un colpo duro da digerire per l'attaccante merengues che nei giorni scorsi era sicuro di aggiudicarsi il prestigioso trofeo. Era pronto anche a festeggiare Vinicius che oltre al prestigio di essere considerato il miglior giocatore del 2024, pregustava anche guadagni importanti.

Vinicius senza Pallone d'Oro ha perso un ricco bonus dal Real Madrid e non solo

Se il brasiliano avesse vinto il titolo, il Real Madrid avrebbe dovuto riconoscergli un bonus. Nel rinnovo del contratto firmato nell'ottobre 2023 infatti era stata inserita una clausola che prevedeva un premio di un milione di euro in caso di trionfo al Pallone d'Oro. Questo perché sarebbe diventato il primo verdeoro ha vincere il trofeo dal lontano 2007, quando lo stesso finì nella bacheca di Kakà. Ma non finisce qui perché la popolarità di Vini sarebbe ulteriormente schizzata alle stelle, con tantissime sponsorizzazioni e tanti brand pronti a bussare alla sua porta.

Una beffa enorme per Vinicius al Pallone d'Oro

Questo anche perché Vinicius è molto più popolare sui social e a livello mediatico di Rodri, che nella sua carriera ha sempre preferito mantenere un profilo più basso. Alla fine però niente bonus e niente introiti extra da sponsorizzazioni, con un'ulteriore doccia fredda per il giocatore del Real Madrid che a quanto pare aveva già organizzato una serie di celebrazioni per festeggiare la vittoria del Pallone d'Oro. Così sembrava infatti fino alle prime ore del pomeriggio di lunedì, quando lui e il Real sono venuti a conoscenza della mancata vittoria decidendo di boicottare la cerimonia trasformandosi nei grandi assenti.

Leggi anche Gli organizzatori del Pallone d'Oro spiegano perché il premio non è andato a Vinicius

Polemiche a non finire in Brasile per il risultato finale nella corsa al Pallone d'Oro, con buona pace della spiegazione di France Football. In tanti hanno gridato al complotto anche in Europa: la grande gloria e vecchia conoscenza del calcio italiano Seedorf ha fatto riferimento a presunte storie tese tra Real e UEFA, legate a "qualcosa di irrisolto", magari riconducibile alle frizioni per la Superlega. Insomma motivi politici che avrebbero penalizzato Vinicius.