Quando si gioca la finale dell’ATP Montecarlo di tennis: data e orario Jannik Sinner è in semifinale sulla terra rossa dell’ATP Montecarlo. Domenica 16 aprile dalle 14:30 va in scena l’ultimo atto del torneo.

A cura di Alessio Pediglieri

E' iniziata dal Principato di Monaco la grande stagione europea su terra rossa con il Masters 1000 di Montecarlo che vede ancora una volta tra i suoi protagonisti il nostro Jannik Sinner, giunto in semifinale dopo aver avuto la meglio ai quarti nel derby tutto italiano contro Musetti. Sinner dovrà vedersela con Rune mentre per l'altra semifinale si confrontano Rublev e Fritz. La finale ai Masters 1000 di Montecarlo si giocherà domenica 16 aprile a partire dalle 14:30.

La Finale ATP Montecarlo, quando si gioca: la data e l’orario della partita di tennis

L'edizione 2023 ha visto ancora una volta Jannik Sinner dimostrare di essere il migliore degli italiani in tabellone, facendo suo il derby con Musetti che, agli ottavi di finale aveva avuto la meglio sul numero 1 Novak Djokovic. Ritiro purtroppo per Matteo Berrettini che ha dovuto dare forfeit a causa dei continui dolori. Un torneo che ha visto nella prima parte anche un meteo avverso ma che per la giornata della finale dovrebbe presentare condizioni ottimali con sole e temperature primaverili. La finale è in programma domenica 16 aprile con inizio previsto per le 14:30.

Chi gioca la finale del torneo di tennis: i finalisti dell’ATP Montecarlo

Domenica 16 aprile, dunque, si conoscerà il vincitore del torneo di Montecarlo 2023, vinto nella passata stagione da Tsitsipas in due set su Fokina. Il greco ha dovuto però gettare la spugna ai quarti di finale, perdendo in 2 set a favore dell'americano Fritz che si è aggiudicato la prima semifinale contro Rublev. Il russo ha avuto un percorso quasi perfetto, cedendo un solo set, nei 32mi di finale contro Murray. Dall'altra parte del tabellone, invece, Sinner che se la vedrà con Rune. Il danese, dopo aver avuto via libera per il ritiro di Berrettini agli ottavi di finale, ai quarti ha avuto la meglio in due set su Medvedev.