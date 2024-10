video suggerito

Quando si gioca la finale del Six King Slam: data e orario della partita che chiude il torneo in Arabia La finale del Six Kings Slam tra i vincitori delle due semifinali Sinner-Djokovic e Alcaraz-Nadal si giocherà sabato 19 ottobre alle 20, ora italiana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

La finale del Six Kings Slam è in programma sabato 19 ottobre. I vincenti delle due semifinali Sinner-Djokovic e Alcaraz-Nadal si affrontano nella partita che inizierà alle 20, ora italiana, sul cemento indoor di Riyad con diretta TV in chiaro su Supertennis, Cielo e DAZN e su Sky. Si chiude così la prima edizione del torneo di esibizione che ha visto partecipare anche Medvedev e Rune, sconfitti nei primi match proprio da Sinner e Alcaraz. Il vincitore della finale del Six Kings Slam incasserà un premio di 6 milioni di dollari, ovvero 5.5 milioni di euro.

Quando si gioca la finale del Six Kings Slam, data e orario

Il Six Kings Slam si chiuderà dunque sabato 19 ottobre alle 20, ora italiana, con la finale. I favoriti per scendere in campo in terra araba sono il numero uno al mondo Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, che si sono recentemente affrontati a Pechino, con il successo del secondo. Prima però bisognerà superare i recordman in termini di Slam conquistati ovvero Novak Djokovic e Rafa Nadal che hanno vinto complessivamente 24 e 22 Slam

Perché non si gioca il 18 ottobre, ma c'è un giorno di riposo dopo le semifinali del Six Kings Slam? Il regolamento dell'ATP parla chiaro e non consente ai tennisti di giocare per tre giorni consecutivi in un'esibizione. Ecco allora la decisione di 24 ore di pausa, con il ritorno in campo per la finale nella giornata di sabato.

I premi in palio nella finale del Six Kings Slam: cosa c'è in palio

Il vincitore del Six Kings Slam sarà premiato con il trofeo della manifestazione. Inoltre incasserà un assegno da record di ben 6 milioni di dollari, una somma che è quasi il doppio rispetto a quella in premio nei tornei dello Slam. Il finalista si dovrà "accontentare" del gettone da 1.5 milioni di dollari. Non ci sono invece in palio punti per il ranking ATP visto che questo è un torneo di esibizione e non rientra nel circuito professionistico.