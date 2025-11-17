Quando gioca Sinner il prossimo incontro dopo le ATP Finals: il programma fino all’inizio del 2026

Sinner ha chiuso la stagione vincendo le ATP Finals. Jannik ora si concederà un paio di settimane di vacanza, poi tornerà ad allenarsi tra Monte Carlo e Dubai. A gennaio è in programma un’esibizione con Alcaraz, ma soprattutto gli Australian Open.

Jannik Sinner ha chiuso la stagione vincendo quattro tornei in un mese e mezzo. Praticamente ingiocabile. Alle ATP Finals non ha perso nemmeno un set. Ora un po' di meritato riposo per il numero 2 della classifica mondiale che avrà un breve break prima di rimettersi sotto con gli allenamenti in vista della stagione 2026, nella quale vorrà naturalmente continuare a vincere Slam e vorrà soffiare ad Alcaraz la prima persona della classifica mondiale.

Il trionfo a Torino e ora le meritate vacanze

Sinner a Torino non ha perso nemmeno un set, solo Alcaraz è riuscito a togliersi il servizio una volta. Un percorso netto, figlio anche del grande lavorio al servizio negli ultimi mesi. Un servizio che è diventato implacabile. Jannik ora si ferma, ha bisogno di un break dopo mesi ricchi di partite, tornei e allenamenti. Meritato riposo. Niente Coppa Davis, in barba alle polemiche.

Vacanze, con la fidanzata Laila Hasanovic, presente negli ultimi tornei, magari al mare lontano. Non ci saranno più di un paio di settimane di break per Sinner che negli ultimi anni, quando giocò pure la Davis, dopo il tour de force è tornato in campo dopo una pausa di nemmeno dieci giorni.

Gli allenamenti a Dubai e Monte Carlo

Gli allenamenti riprenderanno probabilmente a inizio dicembre. Monte Carlo sarà tappa obbligata, Jannik lì è di casa ed ha la possibilità di vivere la quotidianità in modo rilassato. Ma gli allenamenti si faranno anche al caldo di Dubai, come ha confermato in un'intervista a Fanpage.it, Luciano Darderi, che sarà il suo illustre sparring partner. Tra Monte Carlo e Dubai si alzeranno i giri del motore, a livello fisico, per farsi trovare trovare pronto anche per le complicate e calde condizioni climatiche di Melbourne, dove proverà a vincere per il terzo anno consecutivo gli Australian Open.

L'esibizione in Corea con Alcaraz

Dopo qualche giorno in famiglia a Natale, Sinner tornerà brevemente nel Principato, dove ogni anno chiude la stagione allenandosi il 31 dicembre, e poi volerà in Asia, esattamente in Corea del Sud dove sarà in programma una esibizione con Carlos Alcaraz, preludio all'ennesima stagione ricca di confronti tra i due. Si giocherà il 10 gennaio.

Il primo torneo del 2026 saranno gli Australian Open

Qualche giorno dopo la partenza per Melbourne, dove negli ultimi anni è stato anche impegnato nell'esibizione del Kooyong Classic, per ora non è stato annunciato il suo nome. E chissà se non viri per il nuovo torneo di esibizione, il ‘Million one dollar point', che si terrà a Melbourne nei giorni precedenti agli Australian Open, torneo dello Slam, il primo, che si terrà da domenica 19 gennaio a domenica 1 febbraio. Sinner sarà il favorito, avendo vinto anche le ultime due edizioni.