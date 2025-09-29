Tennis
Quando gioca Sinner contro de Minaur in semifinale a Pechino 2025: data, orario e dove vederla in TV

Sinner contro de Minaur è in programma martedì 30 ettembre nella mattinata italiana, non prima delle ore 9. In palio la finale. Ecco quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming. contin.
A cura di Alessio Morra
Sinner-de Minaur è la semifinale del torneo ATP 500 di Pechino. La partita si gioca martedì 30 settembre, non prima delle 9 ora italiana. Sinner ha vinto agevolmente contro Maroszan e adesso si appresta a sfidare l'australiano, che ha battuto 10 volte in altrettanti confronti diretti. Chi vince in finale sfiderà uno tra Musetti, Tien, Zverev e Medvedev. Tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming.

A che ora gioca Sinner contro de Minaur all'ATP Pechino, orario e programma

Giornata molto ricca a Pechino dove martedì si terranno le semifinali del torneo maschile e i quarti del torneo femminile. Martedì 30 settembre si parte tra Sinner e de Minaur non prima delle 9 italiane. Ma attenzione all'incontro precedente che potrebbe rallentare il programma e produrre uno slittamento.

Sinner-de Minaur dove vederla in TV e in streaming: non c'è diretta in chiaro

Dove vedere Sinner-de Minaur in TV? Chi vorrà o chi cercherà di seguire la semifinale del torneo di Pechino potrà farlo solo attraverso l'abbonamento a Sky, cche detiene i diritti TV in esclusiva del torneo cinese. Non c'è la possibilità della diretta in chiaro. La semifinale di Sinner, così come l'altra, sarà mandata in onda in diretta sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Anche per lo streaming c'è solo la possibilità per gli abbonati tramite Sky Go e NOW.

I precedenti tra Sinner e de Minaur

Sono grandi amici Jannik e Alex. Si conoscono bene e da ragazzi hanno giocato pure in doppio assieme. Sul campo, però, niente amicizia e risultati a senso unico. 10-0 nei confronti diretti. Sinner ha perso solo un set in tutte queste sfide, nei quarti del torneo di Sofia disputato nel novembre 2020. Praticamente cinque anni fa. Poi solo vittorie in due o tre set (nelle prove Slam). L'ultima volta, nei quarti degli Australian Open, finì 6-3 6-2 6-1.

