Sinner-Maroszan in diretta all’ATP Pechino: Jannik per un posto in semifinale

Jannik Sinner e Fabian Maroszan scenderanno in campo oggi, anzi stamattina, nel torneo ATP 500 di Pechino per il match dei quarti di finale. Al termine di De Minaur-Mensik l'ex numero 1 della classifica mondiale prenderà la via del campo contro il tennista ungherese, battuto nell'unico confronto diretto più di un anno fa. Non si comincia prima delle 9 ora italiana. Più tardi gioca Musetti contro Tien. La partita Sinner-Maroszan si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, streaming per abbonati con Sky Go e NOW.
Mensik si ritira dopo nel primo set con de Minaur
La partita dei quarti di finale tra de Minaur e Mensik è durata appena cinque game. Il tennista ceco si è ritirato a causa di un infortunio. Alex de Minaur incrocerà Sinner, se Jannik vincerà contro Maroszan tra poco.
Oggi in campo anche Musetti nei quarti di Pechino
Più tardi, non prima delle 13, toccherà pure a Lorenzo Musetti che in Cina sta provando a raccogliere punti pesanti per la qualificazione alle ATP Finals. Musetti sarà ampiamente favorito contro il giovane americano Learner Tien nella partita dei quarti di finale.
I precedenti tra Sinner e Maroszan
C'è un solo precedente, naturalmente favorevole a Jannik: avanti dunque negli head to head 1-0. Sinner si è imposto nel 2024 sull'erba di Halle, quando vinse con il punteggio di 6-4 6-7 6-3.
Dove vedere Sinner-Maroszan oggi all'ATP Pechino in tv e streaming
Tra circa un'ora Jannik Sinner e Fabian Maroszan scenderanno in campo per i quarti del torneo ATP di Pechino. L'incontro del tennista italiano si potrà seguire a partire dalle 9 in diretta TV su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Non sarà visibile questo incontro agli abbonati.