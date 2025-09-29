Tennis
Live

Sinner-Maroszan in diretta all’ATP Pechino: Jannik per un posto in semifinale

Sinner sfida Maroszan ai quarti del China Open, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live.

29 Settembre 2025 7:53
Ultimo agg. 8:16
Jannik Sinner e Fabian Maroszan scenderanno in campo oggi, anzi stamattina, nel torneo ATP 500 di Pechino per il match dei quarti di finale. Al termine di De Minaur-Mensik l'ex numero 1 della classifica mondiale prenderà la via del campo contro il tennista ungherese, battuto nell'unico confronto diretto più di un anno fa. Non si comincia prima delle 9 ora italiana. Più tardi gioca Musetti contro Tien. La partita Sinner-Maroszan si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, streaming per abbonati con Sky Go e NOW.

08:15

Mensik si ritira dopo nel primo set con de Minaur

La partita dei quarti di finale tra de Minaur e Mensik è durata appena cinque game. Il tennista ceco si è ritirato a causa di un infortunio. Alex de Minaur incrocerà Sinner, se Jannik vincerà contro Maroszan tra poco.

08:07

Oggi in campo anche Musetti nei quarti di Pechino

Più tardi, non prima delle 13, toccherà pure a Lorenzo Musetti che in Cina sta provando a raccogliere punti pesanti per la qualificazione alle ATP Finals. Musetti sarà ampiamente favorito contro il giovane americano Learner Tien nella partita dei quarti di finale.

08:00

I precedenti tra Sinner e Maroszan

C'è un solo precedente, naturalmente favorevole a Jannik: avanti dunque negli head to head 1-0. Sinner si è imposto nel 2024 sull'erba di Halle, quando vinse con il punteggio di 6-4 6-7 6-3.

07:53

Dove vedere Sinner-Maroszan oggi all'ATP Pechino in tv e streaming

Tra circa un'ora Jannik Sinner e Fabian Maroszan scenderanno in campo per i quarti del torneo ATP di Pechino. L'incontro del tennista italiano si potrà seguire a partire dalle 9 in diretta TV su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Non sarà visibile questo incontro agli abbonati.

Jannik Sinner
Notizie
Tennis
