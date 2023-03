Quando gioca Sinner contro Alcaraz o Fritz in semifinale al Miami Open: la data della prossima partita Jannik Sinner nei quarti del Miami Open affronterà il finlandese Ruusuvuori. In caso di successo giocherà la partita delle semifinali contro Alcaraz o Fritz venerdì.

A cura di Alessio Morra

In Italia è già Sinner mania. Jannik nonostante la giovane età è da tempo ad alti livelli, ma ora galoppa verso la top 5.Sinner affronterà stasera Ruusuvuori nei quarti del torneo 1000 di Miami. Se riuscirà a vincere si qualificherà per le semifinali di uno dei tornei più prestigiosi in assoluto e le vivrebbe in ogni caso contro un avversario di livello. Perché il tabellone gli opporrebbe uno tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. Avversari che ha già ha avuto modo di sfidare nel torneo di Indian Wells, disputato due settimane fa. Contro Fritz Sinner ottenne uno splendido successo nei quarti, prima di cadere in semifinale con Alcaraz. L'altra semifinale la disputeranno i vincenti di Medvedev-Eubanks e Cerundolo-Khachanov.

Prossima partita Sinner, quando gioca in semifinale al Miami Open

Sinner non ha perso nemmeno un set nei primi tre incontri giocati a Miami, in assoluto uno dei tornei dove l'italiano si trova meglio. Da favorito affronterà Ruusuvuori, il finlandese lo ha battuto quattro volte in quattro precedenti. Riuscisse a batterlo per la quinta volta consecutiva Sinner si guadagnerebbe l'accesso alle semifinali del 1000 di Miami, che non si disputeranno a stretto giro. Perché Jannik avrebbe in caso di vittoria un giorno di riposo. Le semifinali infatti si disputeranno venerdì 31 marzo. La prima alle ore 21 italiane, l'altra invece nella notte tra venerdì e sabato 1 aprile non prima dell'1. Il programma naturalmente non è stato ancora reso noto.

Sinner contro Alcaraz o Fritz: il prossimo avversario in tabellone

Ruusuvuori è un buon giocatore, ma mai si era issato così in avanti in un torneo di prima fascia. Sinner pure per questo è nettamente favorito. Se passerà il turno venerdì in semifinale invece in ogni caso avrà da sfidare un giocatore di altissimo livello. Perché il vincente di Sinner-Ruusuvuori incrocia il vincente della partita tra Alcaraz e Fritz. Lo spagnolo è il numero 1 ATP, rispetta Sinner e lo soffre pure. I precedenti sono cinque, il bilancio è di 3-2 per Alcaraz, che anche quando ha vinto ha dovuto sudare. L'ultimo confronto è la semifinale di Indian Wells, vinta da Carlos in due set. Con Fritz invece i precedenti sono due, disputati entrambi a Indian Wells. L'ultimo lo ha vinto Sinner in tre set, nei quarti di finale.