Strano messaggio di Alcaraz per Alonso dal Miami Open, non se l’aspettava: “Rinchiudete quell’uomo” Alcaraz si qualifica ai quarti del Miami Open e scrive sulla telecamere un messaggio criptico: “33? Soon”. Cosa voleva dire e a chi era rivolto? È una dedica speciale per il pilota asturiano dell’Aston Martin.

Il curioso messaggio di Carlos Alcaraz dedicato a Fernando Alonso.

L'ultima vittoria di Fernando Alonso in Formula 1 risale a dieci anni fa quand'era ancora al volante della Ferrari F138. Sul circuito del Montmelò a Barcellona stupì tutti: partito dalla quinta posizione in griglia di partenza, si rese protagonista di una grande rimonta che arrivò a compimento al 14° giro quando mise il muso davanti a Hamilton, Raikkonen, Vettel, Rosberg e Gutierrez. Fu il 32° trionfo in carriera, il 33° arriverà presto e sarà il prossimo in Australia? Glielo augura Carlos Alcaraz, il campione di tennis spagnolo che è primo nel Ranking Atp davanti a Novak Djokovic.

Dopo aver battuto Tommy Paul e conquistato i quarti di finale al Miami Open il talento iberico s'è abbandonato a un gesto divenuto virale: ha preso un pennarello di colore rosso, s'è avvicinato a una telecamera e sull'obiettivo ha scritto un messaggio che ai più è sembrato criptico: "33? Soon". Era dedicato al pilota asturiano, due volte campione del mondo con a Renault.

"33? Soon", le parole del tennista spagnolo divenute virali in diretta.

Quando "Nando" saliva sul gradino più alto del podio e impugnava il trofeo iridato (2005 e 2006), Carlos era ancora un bambino. Ora quasi ‘predice' il successo numero 33 in carriera: in Australia, nel prossimo week-end ad Albert Park, ha la possibilità di compiere un'impresa al volante dell'Aston Martin dopo aver conquistato il 100° podio nell'ultimo Gran Premio in Arabia Saudita. Dovesse andar male, il 7 maggio la F1 fa tappa a Miami.

Molto più di un ‘semplice' tifoso. Dietro il messaggio che Alcaraz ha rivolto al pilota 42enne c'è una ragione precisa: "Mi hai motivato per la finale di Indian Wells. Sei una bestia", ha scritto a corredo del post con cui l'asturiano ha celebrato il podio a Jeddah, il secondo in altrettante gare (l'altro c'è stato in Bahrain) del Mondiale attuale che lo vede a quota 30 punti, terzo alle spalle di Verstappen e Perez, davanti al connazionale Carlos Sainz che corre con la Rossa.

La replica di Alonso è stata immediata e piena di entusiasmo, un modo per caricarsi. "Rinchiudete quest'uomo!!!", le parole dell'ex ferrarista che ha accolto in maniera benevola l'auspicio del tennista murciano, grande appassionato di Formula 1 e tifoso di ‘Nando'. "Sei un fenomeno! Andiamo!", termina così il tweet del pilota pronto a tuffarsi nella prossima avventura su pista, dall'altra parte del mondo.