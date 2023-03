Cambia la classifica del GP Arabia Saudita: durissima penalità per Alonso dopo la gara La classifica del GP dell’Arabia Saudita della Formula 1 2023 stravolta pochi minuti dopo la conclusione della gara: pesante penalità per Fernando Alonso che aveva chiuso la gara sul podio.

A cura di Michele Mazzeo

Clamorosa decisione dei commissari FIA pochi minuti dopo la fine della gara del GP dell'Arabia Saudita della Formula 1 2023. Dopo aver festeggiato il suo 100° podio in carriera Fernando Alonso ha ricevuto una pesante penalità di 10 secondi che stravolge dunque la classifica finale della corsa vinta da Perez davanti al compagno di squadra Verstappen e fa scivolare fuori dalle prime tre posizioni il pilota dell'Aston Martin. A guadagnare una posizione è quindi il driver della Mercedes George Russell che, avendo tagliato il traguardo con un distacco di 5,1 secondi dall'asturiano, diventa così 3° nell'ordine d'arrivo della gara di Jeddah. Ad essere modificate inevitabilmente sono anche le classifiche iridate piloti e costruttori.

Il 41enne spagnolo paga un clamoroso errore commesso dai suoi meccanici al momento del pit-stop in regime di Safety Car. Lo spagnolo in quel frangente ha infatti dovuto scontare una penalità di cinque secondi inflitta dai Commissari a causa del suo errato posizionamento nella griglia di partenza al via della gara. Pochi decimi prima che scadessero i cinque secondi però il meccanico ha iniziato ad inserire il crick sotto la sua monoposto per alzarla e permettere così un veloce cambio-gomme. Questa, come avvenuto per Esteban Ocon nella precedente gara in Bahrain, ha comportato da regolamento un'ulteriore penalità di dieci secondi per Fernando Alonso che va a sommarsi al suo tempo finale.

Avendo un vantaggio di soli 5,1 secondi su Russell al momento della bandiera a scacchi, il driver dell'Aston Martin si è visto dunque retrocedere al quarto posto dell'ordine d'arrivo della gara di Jeddah. Per pochi decimi invece riesce a non perdere anche la quarta posizione dato che Lewis Hamilton per soli tre decimi di secondo non è riuscito a sopravanzarlo dopo quei dieci secondi rifilatigli dai commissari F1 dopo la cerimonia del podio.

Il nuovo ordine d'arrivo del GP dell'Arabia Saudita della Formula 1 2023

Sergio PEREZ Max VERSTAPPEN +5.355 George RUSSELL +25.866 Fernando ALONSO +30.728* Lewis HAMILTON +31.065 Carlos SAINZ +35.876 Charles LECLERC +43.162 Esteban OCON +52.832 Pierre GASLY +54.747 Kevin MAGNUSSEN +64.826 Yuki TSUNODA +67.494 Nico HULKENBERG +70.588 Guanyu ZHOU +76.060 Nyck DE VRIES +77.478 Oscar PIASTRI +85.021 Logan SARGEANT +86.293 Lando NORRIS +86.445 Valtteri BOTTAS 1 L Alexander ALBON ritirato Lance STROLL ritirato

*+10 secondi di penalità

La nuova classifica piloti della Formula 1 2023 dopo la penalità ad Alonso

Max Verstappen 44 punti Sergio Perez 43 Fernando Alonso 27 George Russell 21 Lewis Hamilton 20 Carlos Sainz 20 Lance Stroll 8 Charles Leclerc 6 Valtteri Bottas 4 Pierre Gasly 4 Esteban Ocon 4 Alexander Albon 1 Kevin Magnussen 1 Yuki Tsunoda 0 Logan Sargeant 0 Nyck de Vries 0 Nico Hulkenberg 0 Guanyu Zhou 0 Lando Norris 0 Oscar Piastri 0

La nuova classifica costruttori della F1 2023 dopo la penalizzazione di Alonso nel GP Arabia Saudita