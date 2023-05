Popyrin insultato agli Internazionali di Roma per una scommessa aperta: scene vergognose Brutte scene agli Internazionali di Roma durante la partita tra Popyrin e Bonadio, con un gruppo di tifosi che ha preso di mira l’australiano. La vendetta dopo la vittoria.

A cura di Marco Beltrami

Il conto alla rovescia per gli Internazionali di tennis di Roma sta per finire. In attesa del via alle partite del tabellone principale, lo spettacolo sui campi del Masters 1000 capitolino è iniziato con le qualificazioni. Purtroppo però non sono tutte rose e fiori e non sono mancate anche situazioni tutt'altro che piacevoli che hanno in parte rovinato l'atmosfera di festa sportiva.

Curioso episodio infatti in occasione del match tra la testa di serie numero 1 delle qualificazioni Popyrin, numero 77 del ranking ATP, e l'italiano Bonadio, 168° al mondo. Una partita intensa e combattuta, con l'azzurro che ha impensierito e non poco il più quotato avversario abile ad imporsi in rimonta con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3. Purtroppo la sfida è stata contraddistinta dalle intemperanze di un gruppo di tifosi, che poi sono state denunciate sui social da altri spettatori presenti sulle tribune.

Alcuni ragazzi avrebbero iniziato nel secondo set ad infastidire Popyrin. Parole poco carine, e atteggiamenti tutt'altro che sportivi durante gli scambi, che hanno fatto arrabbiare il giocatore australiano. I "disturbatori" non sono stati allontanati dal campo, ma sono stati solo rimproverati e minacciati dagli addetti ai lavori. Al termine del match, come immortalato in un video, Popyrin ha esultato in maniera rabbiosa guardando proprio il settore delle tribune occupato dal gruppetto che lo aveva beccato, e urlando qualcosa per in un certo senso vendicarsi.

Ne è nato anche un confronto e sono voltati ulteriori insulti. Sia nei confronti del giocatore, sia di chi cercava di riportare la situazione alla normalità sulle tribune. Stando alle ricostruzioni dell'accaduto tutto sarebbe legato non a questioni di tifo per il tennista di casa, ma a tentativi di destabilizzare Popyrin per il proprio tornaconto personale legato a scommesse sugli eventi degli Internazionali di Roma. D'altronde negli ultimi anni più di un tennista ha denunciato i tanti messaggi beceri e insulti ricevuti da scommettitori frustrati per aver perso le proprie schedine.

Proprio per questo sui social la parte buona del tifo ha suonato il campanello d'allarme, chiedendo provvedimenti esemplari per evitare il riproporsi di queste brutte scene che nulla hanno a che fare con lo sport. Proprio Popyrin comunque dopo la vittoria, non si è lasciato prendere dalla frustrazione e ha comunque "ringraziato" chi lo ha sostenuto in questa giornata molto particolare.