Pliskova ha ragione ma non riesce a controllarsi e ci ricasca: reazione violenta contro l’arbitro Karolina Pliskova ancora una volta si è lasciata andare ad una reazione rabbiosa nei confronti dell’arbitro al torneo di Eastbourne.

A cura di Marco Beltrami

Ci risiamo. Karolina Pliskova si è lasciata nuovamente andare ad un gesto di stizza nei confronti di un giudice di sedia. La giocatrice ceca impegnata nel torneo dell'Eastbourne Open 2023, è stata protagonista di una scena che fa il paio con un altro celebre episodio, quello andato in scena proprio a Roma nel 2018.

L'ex numero uno del mondo ha affrontato negli ottavi di finale dell'appuntamento che fa da antipasto a Wimbledon la russa Daria Kasatkina. Un match quello tra la numero 18 e la numero 11 molto equilibrato che ha visto la seconda imporsi con il risultato di 3-6, 6-3, 6-3. Grande tensione in campo, alla luce della posta in palio, con il nervosismo che ha giocato un brutto scherzo soprattutto a Pliskova nel momento decisivo del match.

Nel terzo set e in occasione di una palla che avrebbe potuto dare a Kasatkina la possibilità di strappare un break fondamentale (situazione poi verificatasi), c'è stato uno scambio che si è chiuso in modo controverso. Un colpo di dritto della tennista russa, molto profondo, è finito nei pressi della linea di fondo.

Pliskova lo ha giudicato lungo e si è fermata al contrario dell'arbitro che non è intervenuto, con Kasatkina che ha poi chiuso con un vincente. A nulla sono servite le proteste della ceca che aveva anche alzato la mano per indicare che la palla era fuori senza però chiedere l'interruzione. Effettivamente stando alle immagini il rimbalzo sembrava essere arrivato aldilà della linea. Il giudice di sedia invece non ha fermato dunque il gioco, concedendo il punto a Kasatkina che ha poi vinto il game e piazzato un break decisivo.

Molto nervosa Pliskova che protestando si è avvicinata alla postazione dell'ufficiale e dopo averla superata l'ha colpita con la racchetta. Non un impatto violento, ma un colpo comunque deciso per una scena tutt'altro che edificante. Come se non bastasse poi Pliskova ha anche scagliato la racchetta a terra in segno di profonda frustrazione. Per lei è arrivato "solo" un warning.

Pur avendo probabilmente ragione, Karolina è per certi versi passata dalla parte del torto. Anche perché ha dimostrato di essere recidiva: agli Internazionali d'Italia del 2018 infatti dopo la sconfitta contro Sakkari, Pliskova colpì ripetutamente la sedia dell'arbitro con la racchetta rompendone anche delle parti. Anche in quell'occasione aveva ragione lei.