Piqué e Wawrinka continuano a litigare sui social per la Coppa Davis: “Almeno mi hai fatto ridere” Il botta e risposta tra Gerard Piqué, l’ex calciatore del Barcellona che ha riformato la Coppa Davis, e Stan Wawrinka, tennista svizzero, sta continuando sui social. I due non si sono risparmiati nelle frecciatine.

A cura di Alessio Morra

La Coppa Davis entra nel vivo con Italia-Canada, prima partita delle Finals degli Azzurri a Bologna. Ma a Manchester è già iniziato il Girone B dove la Francia ha sconfitto 2-1 la Svizzera. Stan Wawrinka prima ancora che le sfide iniziassero ha postato un video su X (l'ex Twitter) nel quale si vedono i pochi spettatori presenti, e a corredo ha scritto un messaggio polemico verso Gerard Piqué, ex calciatore del Barcellona, che con la sua società ha rivoluzionato la Coppa Davis e ha cambiato la formula qualche anno fa. Piqué non se l'è tenuta e ha risposto a tono allo svizzero, che ha continuato la polemica sui social dando vita a un acceso botta e risposta.

Da qualche anno la Coppa Davis ha cambiato formula. Il primo esperimento è fallito, e si è provato a modificare la formula in corso d'opera, con annessa causa tra l'ITF e il gruppo Kosmos – che appartiene a Gerard Piqué – a cui è stata tolta la Davis. Wawrinka, uno dei più esperti e ascoltati del circuito, la Davis la gioca da anni e si rende conto meglio degli altri di quanto è cambiata. E lo scenario spettrale di Manchester certo non gli può piacere. La Svizzera vinse in un Arena carichissima l'unica Davis contro la Francia, e rigiocare questa stessa sfida in un impianto semivuoto è stato desolante. Da qui il primo tweet di Wawrinka, che poi è sceso in campo e ha perso malamente singolo e doppio. La Francia si è imposta 3-0, come da pronostico.

Mentre Wawrinka giocava il doppio Piqué gli ha risposto. Al messaggio: "Grazie Piqué e ITF. Francia vs Svizzera a Manchester". Il video allegato mostrava uno stadio semivuoto. L'ex difensore ha postato un'immagine con il dato degli spettatori dell'anno scorso, 113 mila per le partite dei gironi delle Finals – tanti, ma onestamente non tantissimi, considerato che sono spalmati su sei giornate di gare in quattro città diverse: "L'anno scorso queste sono state queste le presenze nella fase a gironi. Puoi confrontarlo tu stesso, Wawrinka. E ora non lo organizziamo più. Chiedi all'ITF". Stoccata pure all'ITF.

Wawrinka, fiaccato da due sconfitte, vede i messaggi di Piqué e gli risponde a tono: "Dopo una pessima giornata sul campo almeno mi hai fatto ridere". Poi ancora con maggiore durezza Stan ha scritto: "Sarebbe bello capire se è stato davvero un successo considerato che l’accordo di 25 anni si è interrotto dopo 5 anni".

Piqué viene ferito nel vivo e richiama al tribunale: "Ancora non lo sappiamo, vediamo cosa dice il giudice. Buona fortuna per il resto della settimana". Si attende la prossima risposta di Wawrinka, e magari anche di qualche altro tennista.