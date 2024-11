Perché Zverev in finale a Parigi Bercy complica le cose tra Sinner e Alcaraz alle ATP Finals

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Alexander Zverev si è qualificato per la finale del torneo 1000 di Parigi Bercy. Il tedesco, che nei tornei 1000 è sempre un avversario temibile per tutti, sfiderà domenica 3 novembre il francese Humbert, e giocherà la finale da favorito. Zverev giungendo in finale si è ripreso la seconda posizione della classifica ATP, soffiandola a Carlos Alcaraz. Il tedesco eviterà di giocare con Sinner nella fase a gironi delle Finals di Torino, e Jannik potrebbe pescare invece sin da subito proprio Alcaraz, con una super sfida che potrebbe arrivare prestissimo a Torino.

Continuità estrema per Zverev nel 2024, ma un solo titolo ATP

Il tennista tedesco ha conquistato quasi settemila punti e può superarli vincendo a Bercy per la prima volta, nel 2020 perse la finale. Un'annata davvero buona quella di Zverev, che è riuscito a giocare la finale del Roland Garros e le semifinali degli Australian Open. Come al solito gli è mancato il colpo grosso a livello Slam (e pure alle Olimpiadi), anche se ha vinto gli Internazionali d'Italia di Roma. Il numero 2 lo aveva già toccato e a Torino proverà a mantenerlo. Esserlo significa evitare Sinner nel girone ed è una cosa buonissima per il tedesco, che le Finals le ha già vinte due volte.

Alcaraz e Sinner possono finire nello stesso girone alle Finals

Zverev dovrà difendere la seconda posizione a Torino, Alcaraz è vicino e ha la possibilità di superarlo. Ma in questo momento è il tennista spagnolo a doversi fare due calcoli e sperare che nel momento del sorteggio la dea bendata gli dia una piccola mano. Perché da numero 3 lo spagnolo sarà nell'urna due e pescherà con certezza uno tra Zverev e Sinner, ciò significa che potrebbe esserci l'ennesima sfida di questa stagione tra Carlos e Jannik già nella fase a gironi delle ATP Finals e sarebbe tanto bello quando clamoroso, considerando pure le vittorie al Roland Garros e a Wimbledon di Alcaraz che nonostante con questi due Slam abbia totalizzato quattro punti non riesce ad arrivare alle Finals tra i primi due del Ranking.