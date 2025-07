Perché la finale tra Sinner e Alcaraz a Wimbledon rischia di essere interrotta sul più bello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ancor prima di essere giocata, la tanto attesa finale di Wimbledon tra Sinner e Alcaraz può essere considerata già unica. Questo perché l'orario d'inizio del match, programmato sempre in passato alle ore 14, è stato posticipato di due ore, ovvero alle 16, le 17 ora italiana. Ovviamente con questo cambiamento, potrebbe esserci un'interruzione proprio nelle fasi più calde del confronto per la chiusura del tetto. Una prospettiva che potrebbe concretizzarsi considerando la lunghissima finale del Roland Garros.

Cosa succede quando si chiude il tetto a Wimbledon durante le partite

Se la sfida dovesse durare come quella di Parigi, ovvero 5 ore, gli organizzatori sarebbero costretti a chiudere il tetto del campo centrale. Una procedura che nei giorni scorsi è partita intorno alle 21-21:30 ora italiana e quindi proprio nelle eventuali fasi più concitate del confronto. Questo per consentire di sfruttare l’illuminazione e contrastare l’oscurità. Il protocollo, in questi casi, prevede che l’arbitro interrompa il match, con una sospensione che dura circa 20 minuti complessivamente, durante la quale i tennisti possono lasciare il campo o tornare brevemente negli spogliatoi.

Oltre alla chiusura del tetto entra in gioco anche il sistema di ventilazione per stabilizzare le condizioni indoor. In questo scenario la velocità del campo cambia leggermente, con i due tennisti che devono dunque riorganizzarsi e farsi trovare pronti. Forse anche per questo Jamie Murray ha definito in maniera brutale la possibile chiusura del tetto.

Perché Jamie Murray preoccupato per la finale tra Sinner e Alcaraz a Wimbledon

Il fratello maggiore di Andy Murray, Jamie, è un doppista di livello e, oltre ad aver vinto in questa specialità due Slam, ovvero gli Australian Open e gli US Open,, ha raggiunto la finale a Wimbledon nel 2015. Parlando al tabloid britannico Metro, l’esperto giocatore ha dichiarato preoccupato: "Ovviamente hanno la finale alle 16:00 per la TV. Immagino per gli Stati Uniti, immagino per la BBC, per ottenere un pubblico in prima serata o un picco di ascolti. È un grande cambiamento. Credo che sarebbe triste se dovessero interrompere la partita per chiudere il tetto a causa della luce e altre cose del genere. Spero che non accada".

Jamie Murray in coppia con suo fratello Andy a iImbledon

Perché si è deciso di spostare l'orario d'inizio della finale di Wimbledon

Ma alla fine, perché si è deciso di spostare il fischio d’inizio della finale maschile? Queste le parole di Sally Bolton, direttrice generale dell’All England Club: "Abbiamo modificato il programma provvisorio per l’ultimo fine settimana dei Championships con l’ambizione di migliorare l’esperienza per tutti i soggetti coinvolti. La mossa è stata progettata pensando anche ai giocatori. I giocatori di doppio che si sfideranno nelle finali avranno una maggiore certezza sul loro programma e i tifosi potranno godersi ogni giorno di gioco, mentre si avvicina il momento culminante delle finali di singolare femminile e maschile, con i nostri campioni incoronati di fronte al più vasto pubblico possibile a livello mondiale”.