Khachanov perde con Humbert e lo rimprovera: "Non hai classe, devi mostrare rispetto" Al termine della semifinale di Parigi Bercy, il russo Khachanov ha rimproverato Humbert, che a suo dire non avrebbe mostrato classe durante l'incontro e dopo l'incontro ha rincarato la dose.

A cura di Alessio Morra

Ugo Humbert sta vivendo una settimana da sogno. Il tennista francese, giocando anche un tennis divino, si è qualificato per la finale del torneo 1000 di Parigi Bercy. Humbert, trascinato anche da un pubblico caldissimo, in semifinale in rimonta ha battuto Khachanov, vincitore sei anni fa. Il tennista russo dopo la partita, a caldo, ha rimproverato Humbert, che è rimasto di stucco.

Il torneo da sogno di Humbert, in finale a Bercy

Humbert è un tennista che solo ora sta, finalmente, toccando vette importanti. Gioca davvero, gioca come si faceva una volta, un tennis elegante e d'attacco. Questa settimana non la dimenticherà mai. L'ha iniziata lottando con Fils per il primato di numero 1 di Francia e si era lamentato quando era stato bistrattato mercoledì scorso, quando è stato spedito su un campo secondario, con tanti connazionali preferitogli. Ma sul campo si è guadagnato applausi e ovazioni, soprattutto dopo aver battuto Alcaraz. Sulle ali dell'entusiasmo ha liquidato Thompson, poi ha ottenuto la vittoria su Khachanov e ora è in finale con Zverev.

Khachanov a muso duro con Humbert, che ci resta di stucco

Fin qui tutto meraviglioso. Percorso favoloso, e pure classifica che migliora in modo incredibile con ingresso nella top 15 del tennis mondiale. Ma quando è finito l'incontro Humbert è stato rimproverato dal russo che gli ha detto: "Devi mostrare più rispetto, non hai classe".

Perché si è infuriato Khachanov con Humbert? Il russo sul 2-2 del terzo set ha accusato un problema alla gamba destra e per questo ha chiesto l'intervento del fisioterapista e ha finito l'incontro perdendo tutti gli ultimi game. Sapeva di non averne più, ma ha proseguito e non ha gradito l'esultanza eccessiva di Humbert, avvenuta proprio quando si è infortunato alla gamba.

Dopo averlo rimproverato nel momento della stretta di mano ha ribadito il concetto dicendo: "A Humbert ho detto di essere più rispettoso. Non ha proprio idea di come ci si comporta. Io gioco sempre correttamente e mi sarei congratulato con lui se si fosse comportato da persona normale. Puoi festeggiare dopo la partita con il pubblico, non c'è nessun problema perché puoi fare quello che vuoi. Gli infortuni fanno parte del gioco, ma farlo quando l'altro è a terra non va bene".