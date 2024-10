video suggerito

Alcaraz fuori a sorpresa a Parigi, Humbert meraviglioso: prosegue la maledizione per Carlitos Il Masters 1000 di Parigi è maledetto per Alcaraz sconfitto in tre set a sorpresa da Humbert agli ottavi. Un torneo che si conferma maledetto per il numero due del mondo che ora rischia in chiave ranking e perde l'opportunità di avvicinarsi a Sinner.

A cura di Marco Beltrami

Carlos Alcaraz fuori agli ottavi di finale del torneo di Parigi-Bercy. Ugo Humbert sfodera una prestazione praticamente perfetta ed elimina il numero 2 al mondo, facendo impazzire di gioia il pubblico francese. Successo pesantissimo per il 26enne che ora ai quarti sfiderà Jordan Thompson. L'ultimo Masters 1000 della stagione si conferma assolutamente imprevedibile dunque.

Alcaraz disastroso nel primo set, Humbert scappa

La serata di Carlitos era iniziata in modo disastroso, con un primo match, praticamente non giocato. Humbert assolutamente a suo agio e a tratti quasi in trance agonistica è scappato via sul 5-0 grazie al doppio break, chiudendo poi in 26′ 6-1. Da dimenticare la prova dello spagnolo che a poco a poco poi nel secondo parziale è rientrato in partita, anche grazie ad una difesa eccezionale. 6-3 a suo favore e sorriso ritrovato per Alcaraz che sembrava a questo punto poter portare a casa il risultato.

Humbert show nel terzo set, Alcaraz si arrende

E invece ecco che Humbert non ha ceduto di un millimetro, ed è rimasto sempre sul pezzo. Il match è diventato bellissimo, con Ugo trascinato a gran voce dai tifosi transalpini. Il 12° game è stato quello cruciale, con Alcaraz in versione primo parziale. Game, set e match per il padrone di casa che ha esultato in maniera sfrenata per quella che è l'impresa principale di questo torneo di Parigi-Bercy.

Parigi-Bercy maledetto per Alcaraz, fuori ancora una volta

Insomma il torneo di Parigi-Bercy si rivela maledetto per Alcaraz che qui non è mai riuscito a lasciare il segno. Nella scorsa stagione fu eliminato all'esordio da Roman Safiullin, mentre nel 2022 si ritirò per infortunio nei quarti di finale contro Rune. La sua prima esperienza sul cemento parigino fu poi tristissima, con il ko contro Hugo Gaston che si rese protagonista di una clamorosa rimonta che spinse Alcaraz alle lacrime. E ora attenzione anche al ranking perché Zverev ha il fiato sul collo e potrebbe superarlo, e intanto Carlos perde anche la chance di avvicinarsi a Sinner.