Perché Sinner si è separato da Panichi e Badio, l'indizio nell'ultimo post del fisioterapista Jannik Sinner si è separato da Marco Panichi e Ulises Badio. Il fisioterapista aveva seguito in solitaria l'azzurro ad Halle, prima di Wimbledon.

A cura di Marco Beltrami

Perché Jannik Sinner si è separato alla vigilia di Wimbledon da Marco Panichi e Ulises Badio? Qual è il motivo che ha portato alla rottura tra il numero uno al mondo e la coppia formata dal preparatore atletico e dal fisioterapista? Chi si aspettava un comunicato ufficiale sull'argomento è rimasto deluso, e bisognerà attendere dunque la prima conferenza stampa di Jannik da Londra per capire cosa è accaduto in programma sabato alle 16:25. Nel frattempo, però, qualcosa è emerso su questo clamoroso divorzio.

Sinner e il divorzio da Panichi e Badio, cosa sappiamo

Quello che è trapelato da più parti nelle ultime ore è che la motivazione della separazione e del doppio cambio all'interno dello staff potrebbe non essere di natura tecnica. In pratica, non ci sarebbe la volontà di cambiare da parte del tennista numero uno al mondo per divergenze sul lavoro o sui programmi di allenamento. Se infatti così fosse stato, non avremmo visto probabilmente Badio al seguito di Jannik ad Halle, e soprattutto la conclusione del rapporto probabilmente non si sarebbe concretizzata a ridosso di un appuntamento importante come Wimbledon.

Il post di Badio dopo Halle

Si può pensare, dunque, a cause di tipo extra-tennis, e in particolare tra Sinner e Panichi. Come suddetto, infatti, lo stimato preparatore atletico non era al seguito di Jannik già dopo il Roland Garros (anche se si è parlato di motivi familiari legati a un lutto). Sull'erba tedesca è stato Badio a seguire da vicino Jannik, con un post poi a fine torneo che ad oggi assume un'altra valenza. Un "grazie mille" che potrebbe anche far pensare a un arrivederci.

Tutto, insomma, lascia presagire che il divorzio vero si sia consumato tra Sinner e Panichi, con Badio che avrebbe poi scelto di seguire la strada del preparatore con il quale da anni forma un sodalizio vincente e con il quale ha lavorato anche alla corte di Djokovic. Difficile dire quali potrebbero essere queste motivazioni extra-tennis: si è fatto riferimento a interviste non gradite e a un mancato allineamento con l'entourage di Jannik.

Cosa è successo tra Sinner e Panichi, motivazioni extra-tennis

Quello che è certo è che nessuno avrebbe mai potuto immaginare un epilogo del genere dopo meno di un anno. Infatti, il legame tra i componenti di quello che era considerato il team-famiglia di Sinner sembrava fortissimo, come confermato anche da alcuni video relativi al dietro le quinte del Roland Garros. D'altronde sono stati loro a condividere anche il complicato periodo della sospensione del giocatore. Poi, però, qualcosa è cambiato, e Sinner ha voltato pagina. Ora ai Championship, Jannik potrà contare su Vagnozzi, Cahill e sull'osteopata Andrea Cipolla, presto arriverà il tempo delle scelte.