Perché Sinner e il tennis in TV rischiano di non andare più in chiaro sulla Rai: cosa deve cambiare Il presidente della FITP Angelo Binaghi ha mandato un messaggio alla Rai forte e chiaro, pretende che gli eventi principali del tennis nel 2025 siano trasmessi su Rai 1, magari anche la finale di uno Slam.

A cura di Alessio Morra

Il calcio in Italia è lo sport nazionale, ma il tennis galoppa, d'altronde il numero 1 del mondo è Jannik Sinner. Ma non c'è solo lui, la sfilza di risultati ottenuti giocatori italiani nel 2024 è sotto gli occhi di tutti. La chiusura di stagione favolosa con i successi in Billie Jean King Cup e in Coppa Davis. Il presidente della FITP Angelo Binaghi in un'intervista ha mandato un messaggio chiaro alla Rai, che a suo dire dovrebbe garantire risposte sufficienti per tornare ad avere i diritti di grandi eventi come la Coppa Davis e gli Internazionali d'Italia. Il tennis rischia di non tornare sulla Rai nel 2025, ATP Finals a parte. Sarà così se chi dirige la TV pubblica non troverà l'accordo non troverà un accordo con Binaghi.

Il presidente Binaghi vuole il tennis su Rai 1

Il tennis italiano è nettamente il migliore al mondo, lo ha dimostrato largamente in questo magico 2024. Di questo e di altro ha parlato il presidente della federazione Angelo Binaghi che al Foglio ha parlato anche del fatto che Davis e BJK Cup dal prossimo anno saranno trasmesse da SuperTennis, il canale tv della Federazione.

Binaghi in realtà è pronto a condividere l'evento con la Rai, ma pone le sue condizioni: "Il nostro scopo non è commerciale ma divulgativo ma chiediamo attenzione. Abbiamo il nostro canale e se la Rai non ci dà le giuste risposte offriremo il bel tennis sul nostro canale tematico. Più tennis sulla rete ammiraglia, Rai 1, e non su Rai 2. Chiedo solo pari opportunità con la Nazionale di calcio. Non posso più sopportare che il tennis venga considerato dalla Rai uno sport minore. Non lo è. Lo dimostrano gli ascolti“.

Sinner in chiaro e non sulla pay tv

Parole chiarissime quelle del presidente Binaghi che auspica anche che gli Internazionali d'Italia continuino ad andare in onda sulla Rai, e si augura che in chiaro ci sia anche la prossima finale Slam di Jannik Sinner: "Siamo venuti incontro alle richieste e concordato perfino gli orari delle gare degli Internazionali di Roma. Il nuovo Sinner deve vedere il tennis sulla tv pubblica e non su una pay tv. Il tennis è popolare come il calcio, la Rai lo comprenda. Il danno è per il Paese. Io devo fare l’interesse del tennis, e gli sarei più grato quando la Rai ci darà la vetrina della nazionale di calcio, Rai 1. È una sfida per tutti.

Binaghi ricorda il precedente di Jasmine Paolini

E ha fatto anche l'esempio della Spagna: "Gli spagnoli hanno avuto la possibilità di vedere sulla loro tv pubblica la finale del Roland Garros, la finale tra lo spagnolo Alcaraz-Zverev. La nostra Paolini è arrivata in finale a Wimbledon ma gli italiani non hanno visto la partita in chiaro, sulla Rai. Chiedo una finestra in chiaro, una vetrina vera, per le partite. Voglio che le finali Slam possano essere guardate dai ragazzi che amano il tennis".

In realtà esiste una regola che norma gli eventi sportivi da trasmettere obbligatoriamente in chiaro, la delibera 131/12/CONS dell'AGCOM, approvata nel marzo 2012, che considera come eventi sportivi di interesse nazionale per quando riguarda il tennis semifinali e finali dell'Italia in Coppa Davis e Billie Jean King Cup e gli incontri principali degli Internazionali d'Italia di Roma. Tra gli eventi da vedere in chiaro non ci sono né le finali del Roland Garros né di Wimbledon. L'obiettivo è quello di aggiornare l'elenco degli eventi in chiaro.