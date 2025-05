video suggerito

Perché l’allenatore di Sinner ha pubblicato una foto di Jannik e ha scritto: “Forza Luigi” Darren Cahill, il supercoach di Sinner, ha ironizzato sul completino che Jannik Sinner sta usando al Roland Garros e ha pubblicato un’immagine nel quale di paragona Sinner a Luigi, il fratello di Super Mario. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner ha iniziato bene il Roland Garros, la seconda prova Slam del 2025. Il numero 1 della classifica ATP ha battuto due francesi, senza perdere un set. Sabato tornerà in campo e lo farà contro il ceco Lehecka. L'obiettivo è quello massimo, la condizione è già eccellente, i pericoli non mancano, ma lui e il suo staff sono molto sereni. Ciò lo si deduce anche da una stories del suo coach Darren Cahill, che ha scherzato sul completino utilizzato a Parigi da Sinner e a corredo ha scritto: "Forza Luigi".

Cahill posta una foto di Sinner e Luigi, il fratello di Super Mario

L'ambiente è sereno. Sinner lo dice spesso. Se non si ha uno staff all'altezza, uno staff che accompagna il tennista nel suo percorso con serenità e fiducia dentro e fuori dal campo è impossibile durare a lungo su alti livelli. Jannik ha due coach Darren Cahill e Simone Vagnazzi. L'australiano, che andrà via a fine stagione, ha condiviso un'immagine che ha trovato sui social. Un'immagine che pone vicini Jannik Sinner e Luigi, il fratello di Super Mario, protagonista di un famosissimo videogioco Super Mario Bros. Un'immagine tutt'altro che casuale, e che è diventata virale in questi ultimi giorni.

"Forza Luigi", Cahill scherza con Sinner

Da quando è sceso in campo per la prima volta in questo Roland Garros, lunedì scorso, si è parlato tanto del completino che ha indossato Jannik Sinner, c'è a chi piace tanto e a chi meno. Ma il punto non è tanto questo né il fatto che il suo sponsor (la Nike) ha deciso di creare un modello apposito per Sinner, uno per Alcaraz e un altro per Rune.

Ma i colori del completino di Sinner: maglia verde, colletto bianco e pantaloni blu, con cappello hanno fatto impazzire i social che sin dalla prima sfida di Parigi hanno abbinato a Sinner il nome di Luigi il fratello di Super Mario. Pure Cahill ha fatto la stessa cosa, postando le foto dei due, e aggiungendo in italiano: "Forza Luigi", con a corredo un'emoji di un radioso sorriso. E chissà che Luigi non possa piazzare un colpo memorabile al Roland Garros.