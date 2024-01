Perché la finale Sinner-Medvedev agli Australian Open non sarà trasmessa in diretta TV in chiaro La finale degli Australian Open tra Sinner e Medvedev sono sarà trasmesso in diretta TV in chiaro. L’appuntamento previsto alle 9:30 ora italiana di domenica 28 gennaio potrà essere visto solo tramite abbonamento sui canali di Eurosport. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La finale degli Australian Open tra Sinner e Medvedev è alle porte. L'appuntamento previsto alle 9:30 ora italiana di domenica 28 gennaio si avvicina e alla vigilia di questa sfida storica per il tennis italiano e per lo stesso talento azzurro, c'era molta curiosità di sapere se la finale sarebbe stata trasmessa in diretta TV in chiaro. Ebbene, secondo quanto appreso da Fanpage.it, Discovery che detiene i diritti tv dell'evento, non farà alcuna eccezione alla regola e non trasmetterà la finale tra Sinner e Medvevev in chiaro, ovvero gratuitamente per tutti senza bisogno di abbonamenti.

Una decisione legittima da parte di Discovery che non ha fatto alcuno strappo alla regola. Le finali degli Slam tennistici di fatto non rientrano nella lista di eventi di interesse nazionale per i quali deve essere assicurata la trasmissione in chiaro. Diversamente da quanto accaduto per le semifinali e finali di Champions, Conference ed Europa League dello scorso anno che hanno visto interessate diverse squadre italiane. In quel caso le fasi finali delle competizioni Uefa rientrano in questa lista stilata nel 2012 da AgCom.

Quali sono gli eventi sportivi di interesse nazionale nella lista dell'AgCom

le Olimpiadi estive ed invernali

la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio

la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio

tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali

la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane

il Giro d’Italia

il Gran Premio d’Italia automobilistico di Formula 1

il Gran Premio d’Italia motociclistico di Moto GP

le finali e le semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, rugby alle quali partecipi la squadra nazionale italiana

gli incontri del torneo Sei Nazioni di rugby ai quali partecipi la squadra nazionale italiana

la finale e le semifinali della Coppa Davis e della Fed Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e degli Internazionali d’Italia di tennis alle quali partecipino atleti italiani

il campionato mondiale di ciclismo su strada

Sinner e Medvedev in finale agli Australian Open.

Dove vedere la finale Sinner-Medvedev agli Australian Open, la scelta di Discovery

Discovery avrebbe potuto decedere di trasmettere l'evento in chiaro per una sua strategia commerciale ma invece ha deciso di lasciare calendarizzato l'evento su Eurosport a pagamento. L'Italia dello sport attende con emozione la finale di Sinner contro Medvedev agli Australian Open ma a questo punto potrà gustarsi l'incontro solo tramite un abbonamento TV a Sky via satellite o in streaming attraverso le piattaforme Now, DAZN, Tim Vision e Prime. Quindi, non ci sarà alcuna trasmissione in chiaro dell'incontro sul canale Nove del digitale terrestre.

Una mazzata per gli amanti del tennis e per i tifosi di Sinner non ancora in possesso di uno degli abbonamenti previsti che possa permettergli di guardare la diretta tv e streaming della finale degli Australian Open. In tanti speravano che potesse ripetersi quanto accaduto nel 2021 con la trasmissione in chiaro della finale di Wimbledon tra Berrettini e Djokovic, ma non è stato così. Nel documento dell'AgCom per il tennis sono previste in chiaro solo la trasmissione delle finali e semifinali della Coppa Davis alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e degli Internazionali d'Italia di tennis alle quali partecipino atleti italiani. In questo caso la finale dell'Australian Open non rientra in questa casistica, nonostante la partecipazione di un tennista italiano.