Paura durante la semifinale di tennis, un uomo irrompe in campo urlando: “Voglio vederlo subito!”

Momenti di paura si sono vissuti oggi durante la prima semifinale del torneo di tennis di Aix-en-Provence, un challenger che si sta giocando in Francia. Erano in campo da un'oretta l'americano Tommy Paul e il belga David Goffin, quando un uomo ha fatto irruzione in campo urlando e piazzandosi vicino alla rete senza alcuna intenzione di andarsene se non fossero state esaudite le sue richieste.

In quel momento il punteggio era sul 4-4 in un combattutissimo primo set, con Paul al servizio e 30-15 (lo statunitense avrebbe poi vinto 6-4/6-2). Improvvisamente, mentre le telecamere lo inquadravano in procinto di servire, si sono sentite delle urla: poco dopo la regia ha inquadrato l'autore, un uomo in t-shirt che si era piazzato sotto rete attraversando il campo senza che nessuno intervenisse.

Soltanto in quel momento gli si è avvicinato un addetto del torneo che ha provato a tranquillizzarlo per accompagnarlo fuori con le buone maniere. Ma l'uomo era agitatissimo e non aveva alcuna intenzione di muoversi da lì: continuava ad urlare, mentre faceva ampi cenni indicando gli spalti e poi con le dita: "Qui! Qui!".

L'invasore chiedeva di vedere immediatamente una persona: "Voglio vedere Arnaud Clement ora! Non me ne frega un cazzo! Voglio vedere il signor Arnaud Clement ora!". Clement è un ex tennista francese di ottimo livello (nel 2011 raggiunse la posizione numero 10 al mondo), che oggi a 45 anni ricopre il ruolo di direttore del torneo di Aix-en-Provence.

Non è dato sapere se il motivo della richiesta isterica dell'invasore fosse privato o di altro tipo (qualcuno ha ipotizzato che si trattasse di uno scommettitore furioso per risultati a suo dire truccati), fatto sta che non ne voleva sapere di sgomberare il campo e dunque si è reso necessario l'intervento anche di una seconda persona per passare alle maniere forti e portarlo via di peso, fortunatamente senza episodi di violenza, mentre il pubblico fischiava.

Una vicenda che al di là del fatto che si sia conclusa senza ulteriori conseguenze, ripropone il problema della sicurezza – spesso troppo sotto livelli sufficienti – intorno ai campi dei tornei di tennis.