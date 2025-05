video suggerito

Paolini-Stearns oggi agli Internazionali di Roma, orario e dove vedere in TV e streaming la semifinale Jasmine Paolini affronta oggi la tennista statunitense Peyton Stearns nella semifinale degli Internazionali d’Italia: il match è il secondo sul campo centrale, in ogni caso non prima delle ore 15. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jasmine Paolini affronta Peyton Stearns in semifinale a Roma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Internazionali d'Italia a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jasmine Paolini gioca oggi mercoledì 15 maggio le semifinali degli Internazionali d'Italia 2025 a Roma contro l'americana Peyton Stearns: un match in cui si gioca la finale del torneo. È la prima semifinale in carriera al Foro Italico per la 29enne azzurra, che in caso di successo affronterebbe in finale la vincente tra Coco Gauff e Zheng Qinwen. La Paolini arriva al match da favorita, in virtù di una classifica nettamente migliore della sua avversaria: numero 5 contro 42 nel ranking WTA. Jasmine a Roma ha superato finora nell'ordine Sun, Jabeur, Ostapenko e nei quarti la russa Shnaider, mentre la 23enne Stearns è reduce dalla vittoria sulla Svitolina nei quarti. Non c'è nessun precedente tra le due tenniste. Il match è il secondo in programma sul centrale, in ogni caso non prima delle 15: diretta su Sky Sport e in chiaro su SuperTennis. In serata poi, alle 19, toccherà a Jannik Sinner affrontare il norvegese Casper Ruud nei quarti di finale del torneo maschile.

A che ora gioca Paolini contro Stearns agli Internazionali di Roma: orario e programma

La semifinale del torneo WTA 1000 di Roma tra Jasmine Paolini e Peyton Stearns è il secondo incontro programmato sul campo centrale del Foro Italico: si parte (meteo permettendo, le previsioni dicono pioggia) alle 13 col quarto di finale del torneo maschile tra Hurcacz e Paul, poi a seguire si giocherà la semifinale Paolini-Stearns in programma oggi mercoledì 15 maggio non prima delle ore 15.

Paolini-Stearns, dove vederla in diretta TV e streaming

Il match tra Paolini e Stearns sarà visibile, come tutto il torneo sia maschile che femminile, a pagamento sugli schermi di Sky Sport: canali 201 (Sky Sport 1) e 203 (Sky Sport Tennis) della piattaforma satellitare. Tramite l'app dedicata Sky Go, disponibile sempre per abbonati, si potrà vedere la partita anche in streaming, così come sul servizio NOW, sempre a pagamento. La semifinale di Roma Paolini-Stearns sarà peraltro visibile in diretta anche in chiaro, sul canale SuperTennis (numero 64 del digitale terrestre e 224 sul satellite), e in streaming sempre gratis sul sito ufficiale di SuperTennis.

I precedenti tra Paolini e Stearns

La semifinale degli Internazionali d'Italia tra Paolini e Stearns è un match inedito a livello di circuito WTA: le due tenniste non si sono mai incontrate finora in carriera.