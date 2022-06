Paire ha raggiunto il limite, la scelta è drastica: “Pausa a tempo indeterminato” Dopo la sconfitta a Stoccarda contro Lorenzo Sonego, Benoit Paire su Instagram ha annunciato una decisione drastica per il futuro. Tifosi preoccupati.

Da Benoit Paire bisogna sempre aspettarsi di tutto, in campo e fuori. Già in occasione dell'ultimo match disputato, a Stoccarda contro Lorenzo Sonego, il tennista francese ha dimostrato la sua imprevedibilità. Il giocatore italiano si è imposto 7-5, 6-2 in poco più di un'ora, contro un Paire che nel primo set aveva allungato fino al 5-3, prima di cedere di schianto. Un crollo proseguito poi nel secondo parziale, quando è sembrato assolutamente deluso e sconsolato in campo. Il linguaggio del corpo ha tradito tutta la sua incapacità di lottare e tenere testa al piemontese.

Un atteggiamento che ci ha ricordato quello sfoderato a più riprese durante la fase più critica della pandemia, quando le restrizioni avevano demotivato il tennista avignonese interessato più ai montepremi che ai risultati. Lì è iniziato il suo momento no, culminato in una lunga serie di risultati negativi, con scelte discutibili e comportamenti sopra le righe. A poco a poco le cose sembravano poter tornare alla normalità, con il successo prestigioso su Dimitrov agli Australian Open preludio ad una ritrovata serenità e voglia di competere. E invece niente da fare, a giudicare dai numeri: per quattordici volte in stagione Benoit è uscito al primo turno, scendendo così all'80° posto del ranking.

Una vittoria nelle ultime sei partite, e le speranze di tornare a vincere un match sull'erba dopo quasi tre anni, morte quasi subito. A Stoccarda infatti le cose sembravano essere iniziate bene per lui contro Sonego. L'illusione però è durata poco, visto che l'italiano ha rimontato e poi chiuso in scioltezza. Uscita dal campo a testa bassa e grande amarezza per Paire, con i suoi fan preoccupati da questo nuovo "tunnel" senza fine.

Poco dopo la fine del confronto valido per i sedicesimi del torneo tedesco poi Benoit Paire è tornato a parlare sui social. Nelle sue stories di Instagram il giocatore transalpino ha postato un'immagine emblematica che lo ritrae disperato in panchina su un campo in terra rossa con le mani tra i capelli. Ancor più preoccupante la frase ad accompagnare la scena: "Pausa tennis a tempo indeterminato…". Dunque non leggeremo il suo nome nei tabelloni dei prossimi tornei, a quanto pare già a Wimbledon.

Difficile dire cosa passi nella sua testa, con l'unica certezza al momento che sembra essere quella di uno stop. A cosa è dovuta questa decisione? Alla frustrazione per i risultati e il rendimento? Oppure agli insulti e le minacce di morte ricevuti online da parte di tifosi e scommettitori che non hanno gradito le sue sconfitte e l'atteggiamento, più volte denunciati online? Nei prossimi giorni potremmo saperne di più.