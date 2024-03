Nardi-Paul oggi a Indian Wells, orario TV e dove vedere la partita di tennis in diretta e streaming Nardi-Paul è la partita degli ottavi di finale di Indian Wells in programma oggi non prima delle 20:30. In palio i quarti contro uno tra Ruud e Monfils. Quello che c’è da sapere sulla diretta TV su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Luca Nardi gioca contro Tommy Paul negli ottavi di finale di Indian Wells. La partita tra il tennista italiano reduce dalla vittoria su Djokovic e quello americano numero 17 della classifica ATP si giocherà oggi mercoledì 13 marzo, non prima delle ore 20:30 italiane. In palio i quarti di finale contro uno tra Ruud e Monfils. Non ci sono precedenti tra Nardi, che da lunedì diventerà il numero 95 ATP e lo statunitense. Basti pensare che dopo l'exploit con Nole, il tennista di Pesaro non sapeva nemmeno contro chi avrebbe dovuto giocare.

Nardi si trova nella parte alta del tabellone, opposta a quella di Sinner che è già ai quarti dopo aver battuto Shelton. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul confronto.

A che ora gioca oggi Nardi contro Paul a Indian Wells: orario e programma

La partita tra Nardi e Paul è in programma oggi mercoledì 13 marzo non prima delle ore 20:30 italiane. L'ottavo di finale di Indian Wells si giocherà sul campo Stadium 2 e sarà il secondo dopo quello tra Ruud e Monfils che inizierà alle 19. Nel caso in cui questo dovesse prolungarsi, Nardi-Paul inizierà più tardi.

Dove vedere Nardi-Paul in diretta TV e streaming

Dove vedere in TV Nardi-Paul? La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 205) in esclusiva per gli abbonati. Nessuna trasmissione in chiaro del match. Per quanto riguarda lo streaming su dispositivi portatili e computer, diretta su Sky Go, app per gli utenti Sky o su NOW, piattaforma live on demand su cui si può comprare anche il singolo biglietto dell'evento.

I precedenti tra Nardi e Paul, e il prossimo avversario ai quarti di finale di Indian Wells

Nardi e Paul non si sono mai affrontati prima di questo match di Indian Wells. D'altronde Luca non ha all'attivo tantissime partite nel circuito principale. Il 26enne americano, numero 17 ATP, è un avversario ostico soprattuto su questa superficie e considerando che gioca in casa. 2 i titoli all'attivo, compresa la semifinale degli Australian Open 2023 per Paul che ha l'esperienza dalla sua parte. Il vincitore di questo match giocherà contro uno tra Monfils e Ruud