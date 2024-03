Nardi totalmente impreparato alle domande dopo l’impresa su Djokovic: “Cosa? Contro chi gioco ora?” Luca Nardi spaesato in conferenza dopo la vittoria su Djokovic a Indian Wells. Il tennista italiano non sapeva nemmeno il nome del prossimo avversario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Sono passate diverse ore dalla vittoria contro Novak Djokovic, ma Luca Nardi stenta ancora a crederci. A Indian Wells non si parla d'altro se non dell'impresa del tennista italiano, che si è preso gli ottavi del Masters 1000 eliminando il numero uno al mondo che oltre a complimentarsi con lui, lo ha anche rimproverato per un punto controverso a suo dire. Il più sorpreso di tutti sembra essere proprio il 20enne pesarese, come dimostrato dalla conferenza stampa post-match. Nardi infatti è rimasto spaesato di fronte alle domande sul suo prossimo avversario.

Sensazioni, emozioni, e anche un racconto di come ha vissuto il match contro il suo idolo del quale ha anche il poster in camera. Luca Nardi, oltre a rispondere su questi temi, ad un certo punto è stato stuzzicato sugli ottavi di finale. Il cronista ha chiesto al giocatore azzurro: "Impressioni su Tommy Paul?". Un chiaro riferimento al giocatore che Luca incrocerà nel prossimo turno. Ancora frastornato dalla vittoria, Luca non ha capito subito: "Tommy Paul per che cosa?".

Quando i presenti gli hanno spiegato che l'americano sarà il prossimo ostacolo in tabellone, Nardi ha ammesso candidamente: "Ah gioco contro di lui? Oh davvero, non lo sapevo. Voglio dire che io non conoscevo il tabellone. Grazie per avermelo detto". Il tutto tra le risate della sala stampa che ha apprezzato la spontaneità del giocatore che da lunedì sarà il nuovo numero 95 al mondo.

Appuntamento dunque al prossimo match per Nardi, il talento del quale sembra sbocciato. Il giocatore di Pesaro tornerà in campo mercoledì per sfidare l'americano, numero 17 della classifica ATP. Un altro confronto in cui Luca partirà da sfavorito. Sicuramente si tratta di un match più alla portata, almeno sulla carta, di quello contro Djokovic. Attenzione però anche al fattore ambientale, con il pubblico pronto a spingere il giocatore di casa. Quest'ultimo intanto nel turno precedente si è tolto una bella soddisfazione battendo uno dei tennisti più in forma del circuito ovvero Humbert. Nardi non vuole smettere di stupire.