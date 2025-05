Naomi Osaka offre lavoro a chi scrive commenti negativi ai suoi post: pubblica il modulo da riempire

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

La vita a volte è davvero strana: Naomi Osaka è riuscita a portare a casa qualcosa di buono, in maniera sorprendente, dalla eliminazione al primo turno nel torneo WTA 1000 di Madrid per mano di Lucia Bronzetti. Gli organizzatori del ben più piccolo torneo di Saint-Malo in Francia, un 125, a quel punto l'hanno buttata lì: avendo saputo che la 27enne ex numero uno al mondo era libera da impegni dopo la sconfitta in terra spagnola, l'hanno invitata a giocare da loro. La Osaka ci è andata ed è arrivata fino in fondo, vincendo domenica la finale contro la slovena Kaja Juvan con il punteggio di 6-1/7-5. Una piccola iniezione di fiducia per la giapponese, che non vinceva un torneo da 4 anni e così è rientrata tra le prime 50 della classifica, all'attuale numero 48.

I problemi di salute mentale di Naomi Osaka

Naomi non riesce a ritrovare quella continuità che all'inizio del 2019 l'aveva portata in vetta al ranking WTA, né quei picchi che l'hanno vista trionfare in quattro prove del Grande Slam, l'ultima l'Australian Open nel 2021. E proprio dal 2021 la tennista di origini haitiane ha reso pubblici i suoi problemi di salute mentale, svelando di soffrire di "lunghi periodi di depressione" dal 2018, dopo la vittoria allo US Open contro Serena Williams, segnata da un episodio traumatico in cui il pubblico l'ha fischiata, nonché di "enormi ondate di ansia" legate alle conferenze stampa e alle interazioni con i media, che percepiva come invasive e dannose per il suo equilibrio.

L'ex numero uno al mondo pubblica un modulo con cui sarcasticamente offre lavoro a chi la critica

Un ruolo in tutto questo lo hanno avuto anche i commenti degli haters sui social, piaga che non ha risparmiato la Osaka, che come tutti i tennisti si ritrova i propri profili inondati di messaggi negativi: odio, cattiveria, insulti, minacce. Neanche la campionessa nipponica è esente da questo trattamento e la sera prima della finale di Saint-Malo ha deciso di far capire quanto ne sia stufa, postando su X in maniera ironica un modulo vuoto per la ricerca di lavoro, volendo sarcasticamente offrirne uno a "tutti quelli che hanno sempre qualcosa da criticare".

Tanto per non smentirsi, il post è stato sommerso di commenti negativi: non c'è davvero cura possibile per chi è divorato dall'odio.