Nadal torna a giocare dopo 4 mesi, ma perde subito contro Murray In due set Andy Murray ha battuto Rafa Nadal, che è tornato a giocare per la prima volta dal 500 di Washington. Murray sfiderà Rublev.

A cura di Alessio Morra

Rafa Nadal torna a giocare, ma perde subito con Andy Murray nella ricca esibizione di Abu Dhabi. Il tennista spagnolo ha disputato un match accettabile, ma ha sbagliato moltissimo ed è stato piegato dallo scozzese che ha vinto con il punteggio di 6-3 7-5 ed in finale domani sfiderà Andrey Rublev.

C'era molta attesa per il ritorno in campo di Rafa Nadal, che dopo il Roland Garros ha disputato un solo torneo, e due partite ufficiali, prima di rinunciare ai ‘1000' nord-americani, agli US Open e tutto il resto della stagione. Il tabellone lo ha portato a sfidare Andy Murray, un altro componente dei ‘Fab Four', ma che negli ultimi anni ha perso posizioni a causa di seri problemi fisici. Lo scozzese però è un gladiatore vero ed ha dimostrato di essere in forma, o meglio più in forma di Nadal che ha ceduto velocemente il primo set. Un break e 6-3 rapido.

Il secondo set è molto più bello, gli errori in realtà non sono pochi, ma ci sono anche colpi d'alta scuola con Nadal che le prova tutte per cercare di rimanere a galla, ci riesce spesso, ma nell'undicesimo gioco perde la battuta e la partita di fatto finisce lì, Murray tiene il servizio ed è 7-5. Dopo la fine un bell'abbraccio tra i due rivali che non si sfidano da cinque anni, anche se questa di Abu Dhabi ufficialmente è un'esibizione.

Lo scozzese, pure lui ex numero 1 del mondo, sabato affronterà in finale Andrey Rublev, numero 5 ATP, che nella prima semifinale ha sconfitto in tre set il canadese Denis Shapovalov. E proprio Shapovalov, alle ore 14, domani affronterà Nadal nella finale del 3° e 4° posto. Un altro bel test per il tennista spagnolo, che vuole farsi trovare pronto per gli Australian Open.