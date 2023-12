Nadal anticipa la dura realtà del rientro: “Non mi aspetto niente, sarò in un terreno inesplorato” Rafa Nadal a Brisbane tornerà alle gare. Lo spagnolo sa benissimo che il suo ritorno sarà molto complicato e nei primi tornei non si aspetta niente di buono: “Sono in un territorio inesplorato”.

A cura di Alessio Morra

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rafa Nadal ha annunciato nei giorni scorsi che tornerà a giocare nel circuito ATP, in Australia sarà di nuovo in campo, lo farà prima a Brisbane e poi agli Australian Open, dove quasi un anno fa la sua carriera si è interrotta. Ma dopo il momento di gioia, collettivo, per il suo ritorno, in tanti si chiedono: ma a che livello sarà Nadal? E soprattutto, riuscirà a tornare ai suoi livelli? Insomma, starà al passo di Djokovic, Alcaraz e Sinner? Tecnicamente non lo sa nessuno, ma è stato lui stesso a dare una risposta, lo ha fatto in un lunghissimo video sui social.

Quando lo scorso gennaio ha subito un altro infortunio mentre giocava a Melbourne contro Mackenzie McDonald il mondo è crollato addosso a Rafa Nadal. Ha finito di giocare, stoicamente, ma poi è crollato. Nelle settimane successive ha cercato di ritornare sull'amata terra, ma non ci è riuscito ed ha finito per operarsi proprio mentre si giocava il Roland Garros. In un video annunciò che il suo 2023 finiva lì e a tutti aveva dato appuntamento al 2024. Il ritorno laborioso ci sarà e, conoscendolo, se tornerà in campo vuol dire che sarà comunque un Nadal accettabile, che non potrà competere subito con i migliori ma che proverà a farsi trovare pronto per i tornei sul rosso.

Praticamente tutti coloro che seguono il tennis, che tifino o meno per lo spagnolo, si chiedono a che punto si trova Nadal. La domanda è legittima. Perché il livello dei big di oggi, come quello di ieri in realtà, è altissimo e un Rafa che non gioca da un anno se si troverà di fronte Djokovic, Alcaraz o Sinner come se la caverà?

La risposta cerca di fornirla lui stesso, e lo ha fatto in un video pubblicato suoi suoi account social. In quest'ultimo video l'ex numero 1 ATP è chiaro, d'altronde è stato sempre un ragazzo misurato, equilibrato e iper razionale. Sa bene che lo aspetta un avvio complicato: "Sono stato a lungo assente. Ho avuto paura di annunciare il ritorno, ma sono preparato e ho fiducia. È passato tanto tempo, quindi spero innanzitutto di risentire quei nervi, quell'illusione, quelle paure, quei dubbi. Mi aspetto da me stesso di non aspettarmi nulla. Questa è la verità. Avere la capacità di non pretendere da me stesso ciò che ho preteso da me stesso durante la mia carriera, e cioè il massimo. Sono in un momento diverso della mia carriera".

Un messaggio che ha mandato così anche ai suoi tifosi che sperano di rivederlo con un trofeo pesante, e conquistato da vincente, tra le mani: "Ora sono in un territorio inesplorato. Sono fiducioso e credo che le cose andranno bene con l'aumentare delle partite giocate. Spero che in un futuro non troppo lontano le cose possano cambiare se mantengo l'entusiasmo e lo spirito di lavoro e soprattutto se il fisico risponderà".