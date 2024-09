video suggerito

Musetti-Shang oggi in finale all’ATP Chengdu, a che ora si gioca e dove vedere la partita stasera in TV e streaming Musetti-Juncheng Shang è la finale del torneo di Chengdu in programma oggi martedì 24 settembre alle ore 13 italiane con diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lorenzo Musetti affronta Shang Juncheng nella finale del torneo ATP 250 di Chengdu in programma oggi alle ore 13 italiane. La partita sarà trasmessa in TV e in streaming in esclusiva su Sky, Sky GO e NOW. Terza finale della stagione per il tennista italiano, testa di serie numero uno del tabellone e reduce dalla semifinale vinta contro Kachmazov. Il carrarino va a caccia del terzo titolo su altrettante superfici dopo le affermazioni ad Amburgo e Napoli. Massima attenzione per il numero 22 del mondo che affronterà il 19enne cinese, padrone di casa, 55° giocatore del ranking ATP e vincitore in semifinale su Hanfmann. Con una vittoria Musetti salirebbe al numero 17 della classifica ATP. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita.

ATP Chengdu, quando gioca Musetti in finale contro Shang: orario e programma

La partita tra Musetti e Shang valida per la finale del torneo ATP Chengdu si disputerà martedì 24 settembre alle ore 13 italiane. Nessuna possibilità di ritardo per la finale, che sarà poi seguita dalla cerimonia di premiazione. Un orario e una giornata insolita per un ultimo atto che non si disputerà nel week-end ma in settimana.

Dove vedere Musetti-Shang in TV e streaming

Dove vedere Musetti-Shang in TV? La finale del torneo di Chengdu si potrà vedere in TV non in chiaro, ma in esclusiva solo su Sky per gli abbonati. Diretta televisiva sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 203 della piattaforma). Possibile vedere la partita anche in streaming sull'applicazione Sky Go, riservata agli abbonati Sky, e su NOW servizio live on demand. Nessuna trasmissione in chiaro su dispositivi portatili e fissi.

I precedenti tra Musetti e Shang

Lorenzo Musetti e Juncheng Shang non si sono mai affrontati in carriera. Il tennista italiano numero 22 del mondo e il 19enne, 55° giocatore del ranking si sfideranno a Chengdu per la prima volta, con la possibilità dunque di contendersi un titolo. Un'occasione importante per entrambi.