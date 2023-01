Musetti piazza un colpo impossibile alla United Cup: Berrettini non crede ai suoi occhi Nella United Cup, Lorenzo Musetti ha effettuato un’altra grande magia. Un tocco d’artista quello dell’azzurro che, durante la sfida tra Italia e Norvegia, ha ottenuto un’ovazione e ha sbalordito anche Berrettini.

A cura di Alessio Morra

L'Italia vince ancora nella United Cup. I successi di Martina Trevisan e Lorenzo Musetti mettono in ottima posizione la squadra azzurra che nella giornata di martedì ha la possibilità di sconfiggere definitivamente la Norvegia. Basta una sola vittoria nelle tre partite in programma per portare l'Italia alla fase successiva, esattamente al playoff per le semifinali. Ha stappato applausi, più che per la vittoria, per un colpo incredibile Musetti che ha fatto qualcosa che raramente si vede su un campo da tennis.

Questa nuova manifestazione sta riscuotendo un grande successo tra i tennisti, oltre che tra i tifosi. Giocano assieme uomini e donne. Un bel modo di iniziare la stagione con i giocatori e le giocatrici che iniziano disputando partite vere, ma senza l'assillo classico dei tornei ATP o WTA. L'Italia, tra le squadre teste di serie, è stata oggettivamente una delle più fortunate. Perché ha pescato Norvegia e Brasile, squadre che hanno entrambe un singolarista di livello e stop (Ruud e Haddad Maia). Quindi avversari abbordabili per una squadra compatta e competitiva come quella italiana, che ha sconfitto 3-2 il Brasile (che ha vinto il punto del doppio a risultato già acquisito) e che ora è già sul 2-0 contro la Norvegia.

L'opera va chiusa. Mercoledì 3 gennaio il clou è Berrettini-Ruud, ma si disputeranno anche un singolare femminile con Lucia Bronzetti in campo e un doppio misto. In caso di vittoria contro la Norvegia l'Italia sfiderà una tra Polonia e Svizzera nel playoff (in programma il 4 e il 5 gennaio).

Nella giornata di martedì Martina Trevisan ha sconfitto Marlene Helgoe con il punteggio di 7-5 3-6 6-4. A seguire Lorenzo Musetti ha avuto vita facile con Durasovic, giocatore di medio cabotaggio battuto 7-6 6-3. Secondo successo di fila per il toscano, che si è soprattutto segnalato per un tocco magico.

È stato definito un artista del tennis, ed è vero. Musetti nell'incontro con Durasovic ha realizzato un colpo straordinario. Non è solo il talento, ma è proprio l'idea che fa capire la sua bravura. Il norvegese serve esterno e avanza, piazza lo smash, Musetti viene superato dalla pallina, ma riesce a colpirla lo stesso con la racchetta che però è già totalmente dietro il suo corpo. Un colpo splendido che sorprende l'avversario che sotto rete poi sbaglia.

Musetti concentrato sull'incontro sorride, ma non esagera. Il match in dirittura d'arrivo e non c'è da distrarsi. I suoi compagni di squadra invece si rendono conto della prodezza e lo applaudono calorosamente. In particolare Berrettini che è raggiante nel vedere il colpo impossibile del numero tre d'Italia.

Una serie di step li ha già fatti. Nel 2023 vuole crescere ancora, ma sempre senza darsi pressioni e fretta. D'altronde il tempo c'è e soprattutto ci sono colpi straordinari. Il talento di Musetti è infinito, e adesso ne sta beneficiando anche l'Italia nella United Cup.