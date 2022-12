United Cup 2023: il calendario dell’Italia, tabellone e dove vedere in TV il nuovo torneo di tennis Dal 29 dicembre all’8 gennaio in Australia, esattamente a Brisbane, Perth e Sydney, si disputa la prima edizione della United Cup, manifestazione a squadre mista che vede al via anche l’Italia con Berrettini e Musetti.

A cura di Alessio Morra

La stagione 2023 del tennis inizia quando siamo ancora nel 2022. E si parte con la United Cup, una nuova manifestazione. Un nuovo torneo a squadre che va a sostituire l'ATP Cup, manifestazione che ha retto pochi anni. La United Cup è sempre un torneo a squadre che però rispetto al torneo precedente vede giocare assieme tennisti e tenniste. Quindi un torneo misto che dà dei punti per chi vince, sia a livello ATP che WTA, ma che si avvia ad essere soprattutto una grande festa. Perché in Australia il clima sarà scanzonato. 18 squadre sono suddivise in 6 gironi da tre squadre.

Le partite di questa manifestazione si giocano in tre città differenti – Perth, Sydney e Brisbane. L'Italia ovviamente ha chance di andare molto avanti. I convocati sono Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti. Loro saranno i titolari, ma sono presenti anche Camilla Rosatello, Andrea Vavassori, Mirco Bortolotti. Gli Azzurri sono nel Gruppo E e sono favoriti nei confronti di Brasile e Norvegia. La manifestazione inizia il 29 dicembre e termina l'8 gennaio.

I convocati dell’Italia per l’United Cup di tennis 2023

La manifestazione prevede che si disputino due singolari maschili e due femminili e un doppio nelle sfide tra nazionali. Quindi serve una panchina lunga. L'Italia di coach Santopadre ha convocato 7 tennisti. Quattro giocatori: Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori e Mirco Bortolotti; e tre giocatrici: Martina Trevisan, Lucia Bronzetti e Camila Rosatello.

Gironi e squadre del nuovo torneo Atp e Wta

I gironi della United Cup sono sei, tutti da tre squadre. I raggruppamenti sono stati divisi in coppie. Perché il Gruppo A e il Gruppo F sono di stanza a Perth, mentre il Gruppo B e il Gruppo E a Brisbane, dove gioca l'Italia. Il Gruppo C e il Gruppo D invece si tiene a Sydney, dove scenderà in campo la Spagna di Rafa Nadal.

Girone A: Grecia, Belgio, Bulgaria.

Girone B: Polonia, Svizzera, Kazakistan.

Girone C: Stati Uniti, Germania, Repubblica Ceca.

Girone D: Spagna, Australia, Gran Bretagna.

Girone E: Italia, Brasile, Norvegia.

Girone F: Francia, Croazia, Argentina

Calendario United Cup 2023, orari e programma completo

Tutte le partite si disputeranno su due gironi. Quindi chi aprirà il torneo disputerà il match di prima giornata il 29 e il 30 dicembre. In quelle giornate l'Italia sfiderà il Brasile, che è in tabellone grazie a Beatriz Haddad Maia, la rivelazione di questo 2022. Tra il 2 e il 3 gennaio l'Italia affronterà la Norvegia di Casper Ruud, numero 3 della classifica ATP.

29 dicembre – 4 gennaio: fase a gironi della United Cup

5 gennaio: spareggi playoff tra le vincenti dei gironi

6 – 7 gennaio: semifinali United Cup

8 gennaio: finale United Cup

Il tabellone del torneo di tennis a squadre: chi va in semifinale

La formula appare leggermente cervellotica. Perché le squadre che vincono i rispettivi gironi passano alla seconda fase. Ma quelle che vincono i gruppi della stessa città si sfideranno nello spareggio per le semifinali. Quindi ipoteticamente se l'Italia vincerà il suo girone sfiderà in un playoff la vincente dell'altro girone di Brisbane (sulla carta potrebbe essere la Polonia). La migliore seconda dei gironi invece si qualificherà invece direttamente per le semifinali in programma il 6 e il 7 gennaio. Domenica 8 gennaio la finale.

Il regolamento dell’United Cup: formula e punti ranking

La United Cup assegnerà anche punti sia ATP che WTA. Non c'è una quota fissa, ma dipenderà dal ranking dell'avversario che si sfida e si batte. Quindi sconfiggere uno dei big protagonisti conviene due volte – Nadal, Ruud e Tsitsipas sono avvisati. Il montepremi complessivo è di 15 milioni di dollari e sarà equamente suddiviso tra i giocatori delle rispettive squadre e ovviamente verrà definito in base ai match vinti e al percorso di ogni singolo tennista.

Dove vedere il torneo di tennis in tv e streaming

La United Cup si potrà seguire in diretta in TV in chiaro su SuperTennis, che trasmetterà la manifestazione mandando in onda tutti gli incontri principali. Ovviamente quelli più attesi sono quelli dell'Italia, che esordirà alle 4 del 29 dicembre contro il Brasile. In streaming la United Cup si potrà seguire su supertennis.tv.