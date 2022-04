Musetti castiga ancora Evans: rivincita con Schwartzman agli ottavi a Barcellona Lorenzo Musetti ha battuto Daniel Evans nei sedicesimi dell’ATP Barcellona e ora sfiderà nuovamente Diego Schwartzman, affrontato pochi giorni fa. Anche Sonego ha raggiunto gli ottavi.

A cura di Marco Beltrami

Lorenzo Musetti si conferma ancora una volta indigesto per Daniel Evans. Il 20enne italiano ha battuto in due set, con il punteggio di 6-4, 7-6, il giocatore britannico 12a testa di serie del tabellone, volando agli ottavi di finale a Barcellona. Grande soddisfazione per il classe 2002 che aveva già incrociato Evans nell'edizione 2021 del Sardegna Open, dove c'erano state anche delle scintille extra-campo. Giornata molto positiva in Catalogna per i colori azzurri: prima di Musetti, anche Lorenzo Sonego era riuscito a superare lo scoglio dei sedicesimi dell'ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell 2022.

Ottime notizie dunque dalla terra rossa di Barcellona. Bravissimo Lorenzo Musetti a superare un avversario sempre ostico e imprevedibile come il 36° giocatore al mondo Dan Evans. Nel primo set, fondamentale il servizio per l'azzurro che ha servito con l'89% di prime palle, e con solo 3 seconde palle. Muso ha sfruttato nel migliore dei modi il break in apertura per chiudere poi 6-4. Più combattuto il secondo parziale, in cui Lorenzo dopo un ottimo avvio ha dovuto rincorrere con Evans salito fino al 5-2. Bravo il carrarino a recuperare, disinnescando poi nel tie-break due set point. 10-8 e tutti a casa, con Musetti che si è lasciato andare ad un urlo liberatorio.

Altra gioia dunque per l'Italia del tennis dopo quella regalata nel primo pomeriggio da Lorenzo Sonego. Il piemontese ha conquistato gli ottavi di finale nel torneo Atp 500 di Barcellona, battendo in due set (6-4, 6-2) lo svedese Elias Ymer, proveniente dalle qualificazioni. Al prossimo turno, il giocatore azzurro sfiderà il vincente del derby spagnolo tra Pablo Carreno Busta, n.19 Atp, e Bernabe Zapata Miralles. Dunque sia Sonego che Musetti torneranno in campo nella giornata di giovedì: sfida intrigante per Lorenzo che se la vedrà contro la sesta testa di serie Schwartzman. L'occasione ideale per una rivincita dopo la sconfitta di quasi una settimana fa a Montecarlo.