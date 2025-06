video suggerito

Musetti-Alcaraz oggi in semifinale al Roland Garros, a che ora gioca: orario e dove vederla in TV e streaming Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz si sfidano oggi in semifinale del Roland Garros. Musetti-Alcaraz si gioca dalle ore 14:30 sul Philippe Chatrier, diretta TV solo su Eurosport. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

Un venerdì da ricordare per il tennis italiano. Un venerdì che potrebbe essere incastonato nella storia del tennis italiano. Oggi scendono in campo nelle semifinali del Roland Garros Musetti e Sinner. Lorenzo Musetti aprirà il programma sul Philippe Chatrier alle ore 14:30 giocando per la terza volta in questa primavera contro Carlos Alcaraz. Mentre in serata Jannik Sinner, non prima delle 19, affronterà Novak Djokovic, all'ennesima semifinale Slam della sua carriera. Lorenzo, che si è attestato su livelli altissimi e sarà almeno numero 6 ATP lunedì, è reduce dai successi su Rune e Tiafoe. I confronti diretti sono sei, Alcaraz ne ha vinti cinque. L'ultimo nelle semifinali degli Internazionali d'Italia. Chi vincerà in finale domenica 8 giugno affronterà Sinner o Djokovic. Ecco tutto quello che c'è da sapere su dove vedere Musetti-Alcaraz oggi in TV e streaming, non è prevista la diretta in chiaro.

A che ora gioca Musetti con Alcaraz al Roland Garros, orario e programma

Il programma della giornata verrà aperto alle ore 14:30 da Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, che daranno il via alla giornata dedicata alle semifinali maschili del Roland Garros. L'incontro è al meglio dei cinque set. Non prima delle ore 19 invece toccherà a Jannik Sinner contro Novak Djokovic, nella semifinale della sessione serale.

Musetti-Alcaraz, dove vederla in TV e streaming: no alla diretta in chiaro

Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz al Roland Garros. La prima semifinale del Roland Garros, in programma alle ore 14:30, sarà trasmessa da Eurosport, canale visibile a pagamento. Eurosport è fruibile da parte degli abbonati di Sky, DAZN e Discovery+. E si potrà seguire anche in streaming con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery. Non è prevista la diretta in chiaro.

I precedenti tra Musetti e Alcaraz

Sei sfide tra Musetti e Alcaraz, che si conoscono benissimo avendo appena un anno di differenza. Musetti vinse il primo head to head nella finale di Amburgo del 2022. Poi c'è stato un assolo di Alcaraz che si è ampiamente preso la rivincita imponendosi nelle cinque sfide seguenti, nelle quali ha perso un solo set. Dunque, bilancio favorevole per 5-1 per Alcaraz, che ha vinto nel 2023 al Roland Garros e a Pechino, a Miami nel 2024 e si è imposto nella finale di Monte Carlo, lo scorso 13 aprile, e nella semifinale degli Internazionali d'Italia di Roma.

Perché Sinner-Djokovic non sarà trasmesso in TV in chiaro

La semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic non si potrà seguire in diretta TV in chiaro perché l'emittente che detiene i diritti e cioè Discovery manderà in onda l'incontro del numero 1 ATP solamente su Eurosport. Sarà diverso invece il comportamento di Discovery in caso uno dei due tennisti italiani si qualifichi per la finale, in quel caso la finale del Roland Garros maschile si potrebbe seguire in chiaro sul NOVE.