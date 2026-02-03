Mpetshi Perricard sbaglia e si colpisce l’occhio con la pallina: infortunio surreale a Montpellier

Giovanni Mpetshi-Perricard si è dovuto ritirare all’ATP 250 di Montpellier a causa di un infortunio all’occhio, patito nella partita con Gea. Un infortunio che si è procurato da solo.

Di infortuni strani la storia dello sport ne è piena, così come il tennis. Ma il ritiro di Giovanni Mpetshi Perricard nel torneo ATP 250 di Montpellier ha dell'incredibile. In campo contro l'altro francese Gea, il giovane tennista si è colpito a un occhio cercando di chiudere una volée. Dolore all'occhio lancinante e poco dopo ritiro per un infortunio assurdo. Stretta di mano all'avversario e stop.

Mpetshi Perricard stecca e la pallina lo colpisce in pieno

Davvero clamoroso quanto accaduto nel derby transalpino tra Mpetshi Perricard e Gea, entrato in tabellone con una wild card. Il favoritissimo era Mpetshi Perricard, grandissimo battitore che sta provando a scalare la classifica dopo un 2025 complicato. Gea parte meglio, fa il break al sesto gioco, e sul 5-3 serve per il primo set. Il più illustre dei francesi prova una discesa a rete, sul 30-0 per l'avversario, Gea prova a passarlo con un bel diritto lungo linea, Perricard mette la volée ma colpisce la pallina con il telaio e si colpisce involontariamente a un occhio.

Mpetshi Perricard si ritira dopo l'infortunio all'occhio

L'immagine è comica. In realtà c'è poco da ridere. Il tennista si siede per terra, sul campo, fa capire che il problema c'è, il dolore è forte, la situazione è complicata, arriva il medico. Ma il trattamento, il medical time-out, non sortisce effetto. Torna in campo per concedere l'ultimo punto del set a Gea prima di ritirarsi.

Mpetshi Perricard stecca la volée e si colpisce all’occhio. Poi si ritira con Gea.

Gea ovviamente non gioisce, Mpetshi-Perricard esce dal campo piuttosto preoccupato, oltre che dolorante. Gli infortuni sono sì all'ordine del giorno nel mondo del tennis – Musetti dovrà fermarsi dopo il problema patito contro Djokovic – ma questo problema all'occhio era inaspettato e si spera che Mpetshi-Perricard riesca a non perdere troppi tornei. Questo è un mese di caccia per il transalpino, che da grande battitore nei tornei indoor di febbraio spera di ritornare in campo per fare un bel bottino di punti.