Moutet fuori controllo, prima batte un servizio senza senso poi gli insulti: “Ti strangolerò” Corentin Moutet ha confermato la sua fama di bad boy del tennis in occasione della partita persa contro Isner a Newport. Diverse le situazioni bizzarre.

A cura di Marco Beltrami

Corentin Moutet è quasi più conosciuto per le sue bizze in campo che per le sue doti tecniche e i risultati. Il tennista francese numero 73 al mondo ha confermato la sua fama nel torneo di Newport. Nell'appuntamento che chiude la stagione sull'erba dopo Wimbledon, il transalpino è uscito di scena agli ottavi di finale contro il 4 volte vincitore John Isner. Un match contraddistinto da una serie di episodi al limite con protagonista Moutet.

Con il passare dei minuti e dei game, quando il 24enne parigino ha capito che le cose stavano prendendo una brutta piega, il suo nervosismo è aumentato notevolmente. Sono arrivati così diversi momenti particolari, che non rappresentano certo una novità per lui. Basti ricordare le liti in campo con avversari e arbitri, lo sfogo con annessa squalifica in Australia e anche il rifiuto di giocare a Napoli per le condizioni difficili dell'impianto.

A Newport si è innanzitutto preso la scena con un servizio a dir poco inusuale su un punto importante nel secondo set, quando cercava di recuperare lo svantaggio accumulato contro Isner. Frustrato per il rendimento in battuta dell'americano (ad un certo punto ha urlato "Non sbaglia una prima, è pazzesco. Ieri ho guardato il suo match per 2 ore non ne ha messa una"), Moutet ha improvvisato una battuta con il "cucchiaio" dietro la schiena.

Una situazione a dir poco curiosa e non fortunata visto che la pallina è finita fuori. Subito dopo il tentativo, un confuso e nervoso Moutet ha gridato "Ma che cosa ho nella testa?" in riferimento alla bizzarra situazione, evitabile soprattutto in una fase cruciale del match. Nel post-partita il video della giocata è diventato virale e lo stesso Moutet lo ha condiviso accompagnando il tutto con queste parole: "Il ragazzo era troppo forte, io impazzivo e non sapevo che tattica provare. Congratulazioni a lui".

Ma la sua folle partita ha visto anche altre situazioni particolari: in più di una volta se l'è presa con la pallina tirando la stessa fuori dall'impianto e fingendo di farlo altre svariate volte. Reazioni scomposte e rabbia gli sono costate anche un penalty-point che sicuramente non ha contribuito a migliorare le cose.

Oltre ad inveire contro l’avversario, Mouter se l’è presa anche contro il pubblico e in particolare con due tifosi presenti sugli spalti e rei di aver parteggiato per l’atleta di casa. Dopo aver insultato uno spettatore per la sua stazza, ha minacciato un altro rimandando il discorso a dopo il match: "Ha 70 anni, lo strangolerò dopo la partita". Insomma uno spettacolo davvero da dimenticare.