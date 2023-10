Mochizuki scoppia in lacrime a Tokyo dopo il match con Etcheverry: ha realizzato il sogno della vita Impresa nel torneo ATP di Tokyo per Shintaro Mochizuki che ha battuto il favorito Etcheverry per la prima vittoria a livello ATP. Emozioni incontenibili.

A cura di Marco Beltrami

Ci sono vittorie e vittorie nel tennis. Ne sa qualcosa Shintaro Mochizuki, protagonista di un exploit vero e proprio nel torneo ATP di Tokyo che ha già regalato diverse sorprese nei primi turni (basti pensare alle eliminazioni di Tiafoe e Zverev). Questo giovane tennista giapponese si è preso un posto negli ottavi di finale superando nell'appuntamento di casa il giocatore ampiamente favorito, ovvero l'argentino Thomas Etcheverry.

Una partita quasi perfetta quella del 20enne che è entrato in tabellone grazie ad una delle wild card riservate agli atleti di casa. Difficilmente altrimenti avremmo visto nel main draw il nome di Mochizuki che due anno fa è diventato professionista, ma da allora ha quasi sempre partecipato a tornei Challenger. E invece ecco l'impresa del giocatore del Sol Levante attualmente al 215° posto del raking ATP contro il sudamericano numero 31, che in stagione ha collezionato anche i quarti del Roland Garros.

6-4, 7-6 per Mochizuki che a livello giovanile ha conquistato la semifinale del Roland Garros e la vittoria a Wimbledon. Si tratta per lui della prima vittoria in un match del circuito ATP che gli consentirà di sfidare ora la testa di serie numero uno e campione in carica Taylor Fritz. Una gioia incontenibile per questo ragazzo che ha un feeling speciale anche con l'Italia: è allenato infatti da un coach del Belpaese, ovvero Davide Sanguinetti e pochi mesi fa ha trionfato nel challenger di Barletta.

Subito dopo il terzo tempo con Etcheverry, Shintaro Mochizuki è crollato sotto il peso dell'emozione per il risultato ottenuto. Le telecamere lo hanno immortalato in panchina in lacrime, tra gli applausi del pubblico di casa. Ci ha sempre creduto Shintaro che è riuscito a collezionare il primo sorriso proprio davanti alla sua gente per quello che è stato un vero e proprio sogno realizzato. Non è uno abituato però a guardarsi troppo indietro Mochizuki che sicuramente dopo aver celebrato il successo starà pensando alla prossima partita con la consapevolezza di non avere niente da perdere.