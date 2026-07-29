Mirra Andreeva spalanca gli occhi e resta senza parole, Roddick: “Il mio video è un fake”

Mirra Andreeva è rimasta senza parole quando Andy Roddick le ha svelato che il video col suo clamoroso servizio cui lei si ispirava era in realtà fasullo. La giovane russa ha spalancato gli occhi: “Hai rovinato tutto”.

Chi conosce Mirra Andreeva ha imparato ad apprezzare non solo i colpi straordinari della 19enne tennista russa, numero 5 al mondo e fresca vincitrice del suo primo torneo dello Slam al Roland Garros, ma anche il candore con cui dice le cose nelle interviste. Mirra ha poi quegli occhioni del colore dell'acquamarina che la rendono irresistibile quando li spalanca, come è accaduto nel momento di assoluta incredulità che l'ha vista protagonista durante il podcast condotto da Andy Roddick, quando l'ex numero uno ATP le ha svelato che il video col suo clamoroso servizio cui lei si ispirava era in realtà un fake, nient'altro che uno spot.

Mirra Andreeva resta senza parole quando scopre che il video del servizio di Roddick è fasullo

"Sto lavorando per servire come te, quando hai servito quella palla nel campo ed è rimasta conficcata nella terra battuta. L'ho visto, e davvero, sai, sto cercando di lavorare in quella direzione. Quello è il mio obiettivo", aveva detto la Andreeva, mentre Roddick scuoteva la testa avendo capito dove si stava andando a finire.

A quel punto il 43enne americano l'ha subito interrotta: "Allora Mirra… quello a cui ti sei appena riferita è falso. La palla non è rimasta conficcata. Era una pubblicità. E io ho dovuto tenere un segreto per tanto tempo… Era una pubblicità, hanno tagliato la parte superiore della palla, e poi hanno messo… non era nemmeno terra battuta. L'hanno solo dipinta di arancione, e poi ci hanno messo del trucco intorno, era uno spot".

È seguito il silenzio, rotto dalla rottura dell'incantesimo di Mirra: "Oh mio Dio, mi hai appena rovinato tutto". "Lo so, lo so. Ecco perché ho iniziato a scuotere la testa quando l'hai detto, perché non voglio essere il beneficiario di fake news", ha replicato Andy.

"Sono un po' delusa a dire la verità… ma va bene. È la verità, immagino. Semplicemente, mi piaceva solo quella cosa", ha aggiunto l'abbacchiata siberiana, il tutto ovviamente in un clima scherzoso. "Fidati, se ne avessimo parlato in privato, non te l'avrei detto – ha concluso Roddick – Ma sai, la gente guarda questo…".

La storia dello spot di Andy Roddick per la Powerade, il tennista americano lo ha odiato: "Non lo sopporto"

La pubblicità in questione era uno spot per la Powerade del 2006. In passato peraltro Roddick aveva espresso la sua antipatia per lo spot: "Ci sono così tante parti false in quel video che non riesco nemmeno a sopportarlo. La parte più falsa di tutto questo è che non è nemmeno un campo di terra battuta. In realtà è il campo in cemento di Delray Beach, dove vediamo sempre giocarsi il torneo del tour. L'hanno dipinto di arancione e c'era metà di una palla, e un truccatore l'ha fatta sembrare conficcata nella terra battuta intorno".

Lo spot ovviamente giocava sul ciclonico servizio di Roddick, l'arma devastante che ha spinto il campione del Nebraska sulla vetta del mondo tennistico tra il 2003 e il 2004 con la ciliegina dello US Open vinto proprio nel 2003.

Mirra Andreeva, l'irresistibile candore della predestinata siberiana

Difficile non provare simpatia per Mirra Andreeva: la 19enne siberiana – una predestinata ai posti più alti del ranking – porta in campo un'aura di contagiosa naturalezza. Nelle interviste e negli atteggiamenti fuori dal campo si nota un candore disarmante, assolutamente non allineato rispetto alla rigidità e alla pressione dello sport ad altissimi livelli. Che si tratti delle sue risposte senza filtri davanti ai microfoni, del suo sorriso timido o dei momenti di dolcezza – come quando si mostra spensierata insieme al suo inseparabile cagnolino – Mirra trasmette una spontaneità autentica.