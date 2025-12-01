Mika Brunold è il secondo tennista a fare coming out: “Ho affrontato cose che la gente non conosce”

Il promettente tennista svizzero Mika Brunold dichiara la sua omosessualità e spiega perché ha deciso di farlo adesso.

Mika Brunold è rimasto sorpreso dalla mole di messaggi ricevuti in pubblico e in privato dopo il suo coming out. Il promettente tennista svizzero classe 2004 attraverso un lungo messaggio sui social ha voluto dichiarare al mondo la sua omosessualità. Anche lui, come tanti altri ha sottolineato un aspetto del suo annuncio ovvero quello relativo al fatto che "in un mondo ideale non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo". Perché allora farlo? "Per fare un passo avanti per me stesso, ma anche perché penso che non se ne parli abbastanza nello sport".

Mika Brunold secondo tennista a fare coming out nel 2025

Sogna una carriera ricca di successi nel tennis Brunold e per farlo vuole essere libero. Proprio per questo il giocatore attualmente al numero 307 del ranking ATP, ha sentito la necessità di parlare della sua omossessualità: "Come tennista professionista, ho passato un'infinità di ore a lavorare sul mio gioco, sul mio corpo e sulla mia mentalità. In tutto questo, una delle cose più importanti che ho imparato è che il successo in campo non riguarda solo l’abilità fisica: significa scoprire la propria personalità e rimanere fedeli a sé stessi".

Brunold ha affrontato cose sconosciute alle persone

Non vuole più nascondersi, anche perché "fingere di essere qualcuno che non sono non è mai stata un’opzione". D'altronde Brunold non teme più nulla: "Essere gay non significa solo amare una persona dello stesso sesso: significa anche affrontare cose a cui la maggior parte delle persone non deve mai pensare. La paura di non essere accettati, la pressione di restare in silenzio, la sensazione di essere diversi. Ma io sono cresciuto. E sono orgoglioso della persona che sono oggi".

Tantissimi i commenti e le reazioni di colleghi e addetti ai lavori, come Golubic, Riedi, Eva Lys, Kim Clijsters, Sloane Stephens, Darren Cahill, e così via. Ecco il ringraziamento attraverso una foto in cui manifesta tutto il suo stupore: "Grazie a tutti per il vostro incredibile supporto. Sono sopraffatto da tutti i vostri dolcissimi messaggi. Sto leggendo tutto e sto facendo del mio meglio per rispondere a ciascuno di voi".

Chi è Mika Brunold, la sua carriera

Brunold, è il secondo tennista professionista a fare coming out nel 2025, dopo il brasiliano João Lucas Reis da Silva. Un'annata importante per lo svizzero che ha collezionato anche la sua migliore performance arrivando fino al best ranking di 289. Al suo attivo due semifinali e altri tre quarti di finale nei Challenger, con gli unici successi arrivati a livello ITF. Nella prossima annata però il sogno è quello di un salto che gli permetta di affrontare i tornei del circuito maggiore con continuità