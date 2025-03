Mensik incontra Messi a Miami, è la chiave della vittoria: “Mi ha dato la mano, non l’ho più lavata”

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Jakub Mensik sta vivendo un sogno a Miami. Il tennista ceco ha raggiunto la finale del Masters 1000 grazie alla vittoria contro Fritz. Un match in cui ha giocato sotto lo sguardo attento di Leo Messi. Una situazione che ha reso ulteriormente indimenticabile il match che gli ha permesso di raggiungere Djokovic (anche lui felice di vedere la Pulce) nell'ultimo atto. E proprio Mensik ha svelato un gustoso retroscena sull'incontro con la leggenda del calcio, confermandosi più che scaramantico.

Mensik e l'incontro con Messi, il gesto prima della partita con Fritz

Dopo il successo con Fritz infatti il 19enne ha svelato in campo i particolari del faccia a faccia negli spogliatoi con l'ex stella del Barcellona che milita attualmente nella squadra locale dell'Inter Miami: "Leo la chiave per battere Fritz? Sì esattamente. Gli ho stretto la mano. Mi stavo rilassando un po' con lui, quindi non mi sono lavato le mani prima di entrare in campo. Quella è stata la chiave per il successo di oggi". E infatti dopo la fine della partita Mensik ha dedicato il trionfo al calciatore, scrivendo sulla telecamera "Grazie Leo".

Mensik e la sfida con Djokovic, fiducia per la finale di Miami

Insomma entusiasmo alle stelle per Mensik che si prepara alla partita più importante della sua giovane carriera. Una finale quella contro Novak Djokovic in cui dovrà fare i conti con l'esperienza del campione, che sogna dal canto suo di vincere il 100° titolo ATP. Il giocatore ceco invece va a caccia della prima gioia, e per questo sfrutterà anche quanto imparato dall'unico precedente con Nole risalente ai quarti di finale del Masters di Shanghai della scorsa stagione, quando fu sconfitto in rimonta in tre set.

Mensik che questa volta non potrà probabilmente contare sull'effetto Messi è comunque fiducioso: "È incredibile. Per me è stato un sogno giocare contro di lui a Shanghai. Ora però è un po' diverso. Sono un giocatore migliore e mi divertirò, sarà davvero emozionante. Vediamo cosa succederà domenica".